Пилот дал совет страдающим аэрофобией

Опытный пилот авиакомпании American Airlines поделился своим советом с пассажирами, страдающими от аэрофобии, сообщает "Лента".
Пилот American Airlines рекомендует перед вылетом попросить стюардесс связать их с пилотами. Пилот считает, что общение с экипажем, расспросы о маршруте полета и объяснения нестандартных ситуаций могут успокоить тревожных пассажиров.
Пилот уверен, что откровенный разговор с экипажем может стать отличным способом преодоления страха перед полетами. Он предлагает "снять маску" и попросить пилотов рассказать о маршруте, чтобы понять процесс и успокоиться.
Пило́т — лётчик, управляющий летательным аппаратом (самолётом, вертолётом, планером, дирижаблем).
Аэрофо́бия — боязнь полётов на летательных аппаратах.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.