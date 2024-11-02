Пилот дал совет страдающим аэрофобией

Опытный пилот авиакомпании American Airlines поделился своим советом с пассажирами, страдающими от аэрофобии, сообщает "Лента".

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

Пилот American Airlines рекомендует перед вылетом попросить стюардесс связать их с пилотами. Пилот считает, что общение с экипажем, расспросы о маршруте полета и объяснения нестандартных ситуаций могут успокоить тревожных пассажиров.

Пилот уверен, что откровенный разговор с экипажем может стать отличным способом преодоления страха перед полетами. Он предлагает "снять маску" и попросить пилотов рассказать о маршруте, чтобы понять процесс и успокоиться.

Уточнения

Пило́т — лётчик, управляющий летательным аппаратом (самолётом, вертолётом, планером, дирижаблем).





Аэрофо́бия — боязнь полётов на летательных аппаратах.



