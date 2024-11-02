Свыше 370 тысяч гостей с начала 2024 года посетили Приморье

С начала 2024 года Приморский край стал популярным направлением для иностранных туристов. Его посетили более 370 тысяч туристов. Согласно данным регионального министерства туризма, прирост туристов продолжается.
Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ведомство, за первые три квартала Приморье проявило себя не только как туристический, но и как деловой центр. Регион принимал гостей не только для отдыха, но и для учебы и личных встреч.
Из Японии в Приморье приехало 2,7 тысячи человек, из Южной Кореи — 3,5 тысячи, а из КНДР — 5,7 тысячи туристов. Также среди гостей были посетители из США и Канады.
По словам директора туристско-информационного центра Приморского края Ольги Гуревич, рестораны и отели Владивостока полностью подготовлены к приему иностранцев. Меню и другая информация доступны на английском и китайском языках, а волонтеры помогают туристам ориентироваться в городе. Карты и путеводители постоянно обновляются с учётом появления новых объектов и интересных мест для туристов.
Агентство также подчеркивает, что Приморье остается лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству туристических поездок.
Примо́рье - физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
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