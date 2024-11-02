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Свыше 370 тысяч гостей с начала 2024 года посетили Приморье

1:26
Туризм

С начала 2024 года Приморский край стал популярным направлением для иностранных туристов. Его посетили более 370 тысяч туристов. Согласно данным регионального министерства туризма, прирост туристов продолжается.

Свыше 370 тысяч гостей с начала 2024 года посетили Приморье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ведомство, за первые три квартала Приморье проявило себя не только как туристический, но и как деловой центр. Регион принимал гостей не только для отдыха, но и для учебы и личных встреч.

Из Японии в Приморье приехало 2,7 тысячи человек, из Южной Кореи — 3,5 тысячи, а из КНДР — 5,7 тысячи туристов. Также среди гостей были посетители из США и Канады.

По словам директора туристско-информационного центра Приморского края Ольги Гуревич, рестораны и отели Владивостока полностью подготовлены к приему иностранцев. Меню и другая информация доступны на английском и китайском языках, а волонтеры помогают туристам ориентироваться в городе. Карты и путеводители постоянно обновляются с учётом появления новых объектов и интересных мест для туристов.

Агентство также подчеркивает, что Приморье остается лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству туристических поездок. 

Уточнения

Примо́рье - физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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