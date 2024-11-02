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В Черногорске вводят турналог

1:02
Туризм

В Черногорске, республика Хакасия, с 1 января 2025 года заработает турналог. Об этом сообщил мэр города Василий Белоногов, передает ТАСС.

В Черногорске вводят турналог
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отметил, что в настоящее время на территории муниципалитета отсутствуют отели и кемпинги, которые могли бы стать объектами налогообложения. Вместе с тем, Белоногов подчеркнул, что муниципалитет участвует в разработке мастер-плана по развитию туризма в регионе.

Напомним, 12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении туристического налога с 2025 года путем реформирования курортного сбора. Этот налог будет относиться к местному уровню, и муниципалитеты сами будут решать вопрос о его введении и определять размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту расположения гостиниц и не затронет определенные категории граждан, включая участников специальной военной операции.

Уточнения

Хака́сия или Респу́блика Хака́сия - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Считается, что Хакасия занимает значительную часть Хакасско-Минусинской котловины, в пределах северо-западных отрогов Саяно-Алтайского нагорья (Южно-Сибирская горная агроландшафтная страна).
 

Черного́рск (хак. Харатас) — город в России, административный центр городского округа город Черногорск Республики Хакасия. Второй после столицы республики город Хакасии по численности населения: 75 745 чел. (2021).

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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