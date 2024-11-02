Аксёнов: Спрос на зимние праздники вырос вдвое

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на отдых в Крыму на зимние праздники вырос вдвое. За этот год полуостров посетили уже более 5 млн 587 тысяч туристов. Об этом стало известно из Telegram Сергея Аксёнова, главы республики Крым.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

"Спрос на зимние праздники вырос вдвое. При этом наша республика занимает лидирующие позиции в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в стране", — рассказал глава республики.

Он также отметил, что за январь-октябрь этого года Крым посетило более 5 млн 587 тысяч туристов, что на 18% выше показателя прошлого года этого периода.

По словам Сергея Аксёнова, большинство гостей республики приезжали на автомобилях и автобусах (75%), больше половины пользовались крымским мостом.

Также он сообщил, что половина туристов выбрала Южный берег. Сообщается, что на западном побережье отдохнули 25% гостей, на восточном — 15%. Кроме того, 10% путешественников отдали предпочтение другим регионам, таким как Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

"Для поддержки предприятий туриндустрии Министерство курортов и туризма Республики Крым с 5 по 11 ноября проводит масштабный турслет для 70 турагентов из разных субъектов РФ, в том числе из наших исторических регионов. Результатом работы станет договорная кампания по бронированию отдыха в Крыму на сезон 2025 года", — рассказал глава Крыма.

Уточнения

Кры́мский мост также Ке́рченский мост - транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.



Крым также Кры́мский полуо́стров, ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

