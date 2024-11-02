Российские туристы не заметили вирус в Анталье

Отдыхающие на турецком курорте Белек россияне не жалуются на вирус.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belek-Serik-Antalya,_Turkey_-_panoramio_(18).jpg by Eugene Yakovenko

"Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности от российских, по вашей информации, - сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья. - Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство".

О вспышке «мощного вируса» в Белеке сообщил сегодня Telegram-канал SHOT.

Острая фаза заболевания длится 4-5 дней, а инкубационный период может составлять около 4-14 дней, - сказано там.

По данным канала, несколько десятков взрослых и детей обратились в местную больницу, часть туристов заболевают по возвращении домой, некоторых вирус настигает уже в самолёте.

Ранее представители госбанка Турции Ziraat в ответ на информационный вброс заявили, что граждане РФ могут обменять доллары США старого образца без трудностей или ограничений.

Уточнения

Беле́к (тур. Belek) — город-курорт в Турции, расположенный в провинции Анталья на берегу Средиземного моря.

