Российские туристы не заметили вирус в Анталье

Отдыхающие на турецком курорте Белек россияне не жалуются на вирус.
"Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности от российских, по вашей информации, - сообщили РИА Новости в муниципалитете провинции Анталья. - Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство".
О вспышке «мощного вируса» в Белеке сообщил сегодня Telegram-канал SHOT.
Острая фаза заболевания длится 4-5 дней, а инкубационный период может составлять около 4-14 дней, - сказано там.
По данным канала, несколько десятков взрослых и детей обратились в местную больницу, часть туристов заболевают по возвращении домой, некоторых вирус настигает уже в самолёте.
Ранее представители госбанка Турции Ziraat в ответ на информационный вброс заявили, что граждане РФ могут обменять доллары США старого образца без трудностей или ограничений.
Беле́к (тур. Belek) — город-курорт в Турции, расположенный в провинции Анталья на берегу Средиземного моря.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.