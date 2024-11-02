Эксперт рассказал, где дешевле отдохнуть в новогодние праздники

В каких городах России можно отпраздновать новогодние каникулы и как сделать это дешевле. По мнению экспертов, нужно бронировать тур заранее, выбирать более дешевое передвижение. Об это рассказали на сайте Москва 24.

Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, CC BY 2.0

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил, что самые бюджетные и популярные направления среди москвичей для новогодних праздников — это Санкт-Петербург и города Золотого кольца. По его словам, в этих регионах можно арендовать отели на конец декабря — начало января от пяти тысяч рублей в сутки. Однако стоит помнить, что перед праздниками цены на жилье растут.

"Это будут отели с удобствами и с нормальным сервисом. Но важно помнить, что перед праздниками цены растут. Отели 1-2-3 звезды подорожают на 15-20 процентов уже скоро, а отели 4-5 звезд могут вырасти в два, а то и в три раза”, — предостерег он.

Не менее выгодным вариантом может стать поездка на машине большой компанией в Санкт-Петербург или другие города, находящиеся на расстоянии до тысячи километров от Москвы. Мкртчян сообщил, что дорога обойдется примерно в десять тысяч рублей на 4-5 человек, что существенно снизит расходы на проезд по сравнению с авиабилетами, которые продолжают расти в цене в зависимости от даты бронирования.

"В свою очередь, авиабилеты будут дорожать в зависимости от даты бронирования. Даже если вы сейчас будете брать билеты на Новый год, они будут примерно в два раза дороже обычных. Соответственно, чем ближе к праздникам вы будете покупать, тем дороже они будут", — пояснил он.

В качестве бюджетных направлений для новогоднего отдыха Мкртчян назвал Калининград, Казань, Карелию, Ростов-на-Дону и Минск.

Уточнения

Авиабиле́т - договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца.



Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.

