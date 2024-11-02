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Эксперты назвали популярные среди туристов регионы с северным сиянием

1:08
Туризм

Стало известно, куда направятся россияне для наблюдения за зимними природными чудесами. Эксперты национального туроператора "Алеан" составили список популярных регионов.

Эксперты назвали популярные среди туристов регионы с северным сиянием
Фото: commons.wikimedia.org by TheHellRace, CC BY-SA 4.0

По информации специалистов, Байкал занимает первое место среди зимних направлений — именно этот регион предпочитают 47% любителей зимнего отдыха, выбирая туры на природу.

Путешественники стремятся проникнуться красотой байкальского льда, который радует разнообразием: ледяные сопки, гроты, торосы и замерзшие волны на скалах, а также необычный зеркальный и "пузырчатый" лед. На втором месте — экскурсионные туры в Карелию (29%). Зимой туристов привлекают незамерзающие водопады и ледяные Ладожские шхеры с их архипелагами. С декабря по март есть возможность полюбоваться северным сиянием.

Замыкает тройку лидеров Мурманская область (10%). В этом регионе сполохи северного сияния можно увидеть с сентября по апрель.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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