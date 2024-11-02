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С 1 ноября 2025 года во Владивостоке введут туристический налог

1:23
Туризм

Власти Владивостока с 1 ноября 2025 года вводят туристический налог.

С 1 ноября 2025 года во Владивостоке введут туристический налог
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Январское_побережье_Японского_моря_в_Хасанском_районе.jpg by Андрей Кровлин

Согласно документу, принятому депутатами гордумы Владивостока, установлены следующие налоговые ставки: в 2025 году — 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.

Ожидается, что доход от туристического налога в бюджет Владивостокского городского округа составит от 75.5 млн рублей в 2025 году до 188 млн рублей в 2029 году.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года туристический налог планируют ввести Владивостокский, Находкинский, Уссурийский городские округа, Хасанский муниципальный округ, которые испытывают нагрузку на существующую инфраструктуру от стремительно увеличивающегося турпотока.

Въездной турпоток в Приморье за девять месяцев 2024 года достиг 517 600 человек, это на 39% больше, чем за такой же период допандемийного 2019 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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