Патагония: загадочная природа и захватывающие автопутешествие

Аргентина, окружённая величественными Андами, предлагает путешественникам уникальное приключение по легендарной трассе 40. Это шоссе протяжённостью 3227 миль проходит вдоль красочных андских скал пустынь и старинных деревушек, открывая путь к живописным озёрам и бескрайним перевалам.
Путешествие по трассе 40 — это возможность исследовать невероятное разнообразие ландшафта страны и погрузиться в богатую культуру, что делает поездку незабываемой.
Путешествие требует тщательной подготовки
На длинных пустынных участках Патагонии лучше иметь при себе запас топлива и еды, так как найти их в отдалённых местах будет сложно.
Аренда или покупка внедорожника станет оптимальным выбором для преодоления грунтовых дорог и крутых поворотов.
Хотя на первый взгляд это может показаться странным, лучше всего начинать путешествие в антарктическую зиму. Летние дожди на севере могут размывать дороги, делая их труднопроходимыми.
Не стоит пугаться трудностей — бензин, еда и запчасти для ремонта помогут вам отправиться навстречу бескрайним просторам "Руты 40".
Исследуйте Андские пустыни и горные тропы
Путешествие начинается в Ла-Киаке на границе с Боливией и проходит через живописные ржаво-красные скалы Сальты и Тукумана.
По пути стоит остановиться, чтобы полюбоваться видами высохших речных долин и соляных равнин, а также прогуляться среди гигантских кактусов.
Нельзя пропустить и маленький городок Сальта, известный своим традиционным напитком, который можно попробовать в компании местных гаучо.
По пути на юг маршрут проходит через величественные горные перевалы, с которых открывается вид на аргентинские пампы и которые ведут к следующему крупному городу — Барилоче. На пути встречаются многочисленные прозрачные озёра и тропические леса, что делает путешествие более разнообразным.
В Эль-Больсоне — небольшом спокойном городке, окружённом озёрами, можно насладиться тишиной, прежде чем добраться до Эпуиена и проникнуться атмосферой патагонской степи.
Бескрайние просторы Патагонии
В Патагонии можно увидеть уникальные пейзажи, бродящих гуанако и фламинго. Дорога в Калафате ведет к национальному парку Лос-Гласьярес, где ледники обрушиваются в воды южного Патагонского ледникового поля.
Здесь можно прокатиться по поверхности ледника Перито-Морено или подняться на гору Фитцрой высотой 3350 метров в Эль-Чальтене.
Не упустите возможность насладиться пешими прогулками по живописным тропам, где в воздухе витает свежесть, а среди горных вершин и лугов обитают кондоры и викуньи. Также стоит посетить пещеру Куэва-де-лас-Манос, где сохранились отпечатки ладоней древних жителей.
На краю света — Огненная Земля
Последний участок маршрута 40 ведёт к Огненной Земле, где можно прогуляться среди пингвинов и насладиться видами ледниковых озёр и прибрежных скал.
Это путешествие завершается в самой южной точке обеих Америк, перед бескрайними просторами Антарктического океана.
Патаго́ния (исп. Patagonia) — географический регион в южной части Южной Америки, расположенный к югу от рек Рио-Колорадо, расположена в Аргентине и Чили, включает горы Анды на западе и юге, а также плато и низкие равнины на востоке, название происходит от слова patagón, использовавшегося Магелланом для описания коренных жителей, которые в представлении его экспедиции были гигантами.
О́гненная Земля́ (исп Tierra del Fuego [ˈtjera ðel ˈfweɣo]) — архипелаг между Атлантическим и Тихим океанами у южной оконечности Южной Америки, в состав которого входит около 40 тысяч островов. Бо́льшая часть островов архипелага принадлежит Чили и входит в область Магальянес .Крупнейшие города Огненной Земли — Пунта-Аренас (Чили) и Ушуая (Аргентина). Последний также является самым южным городом Земли.
Га́учо (исп. gáucho, порт. gaúcho - гау́шу, встречается произношение гау́шо) — социальная, в том числе иногда и субэтническая группа в Аргентине, Уругвае и штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, близкая по духу американским ковбоям, термин "гаучо" — приблизительный эквивалент североамериканского слова "ковбой"; появился он в XVIII веке.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.