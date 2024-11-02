Патагония: загадочная природа и захватывающие автопутешествие

3:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аргентина, окружённая величественными Андами, предлагает путешественникам уникальное приключение по легендарной трассе 40. Это шоссе протяжённостью 3227 миль проходит вдоль красочных андских скал пустынь и старинных деревушек, открывая путь к живописным озёрам и бескрайним перевалам.

Фото: unsplash.com by Danka & Peter, PDM

Путешествие по трассе 40 — это возможность исследовать невероятное разнообразие ландшафта страны и погрузиться в богатую культуру, что делает поездку незабываемой.

Путешествие требует тщательной подготовки

На длинных пустынных участках Патагонии лучше иметь при себе запас топлива и еды, так как найти их в отдалённых местах будет сложно.

Аренда или покупка внедорожника станет оптимальным выбором для преодоления грунтовых дорог и крутых поворотов.

Хотя на первый взгляд это может показаться странным, лучше всего начинать путешествие в антарктическую зиму. Летние дожди на севере могут размывать дороги, делая их труднопроходимыми.

Не стоит пугаться трудностей — бензин, еда и запчасти для ремонта помогут вам отправиться навстречу бескрайним просторам "Руты 40".

Исследуйте Андские пустыни и горные тропы

Путешествие начинается в Ла-Киаке на границе с Боливией и проходит через живописные ржаво-красные скалы Сальты и Тукумана.

По пути стоит остановиться, чтобы полюбоваться видами высохших речных долин и соляных равнин, а также прогуляться среди гигантских кактусов.

Нельзя пропустить и маленький городок Сальта, известный своим традиционным напитком, который можно попробовать в компании местных гаучо.

По пути на юг маршрут проходит через величественные горные перевалы, с которых открывается вид на аргентинские пампы и которые ведут к следующему крупному городу — Барилоче. На пути встречаются многочисленные прозрачные озёра и тропические леса, что делает путешествие более разнообразным.

В Эль-Больсоне — небольшом спокойном городке, окружённом озёрами, можно насладиться тишиной, прежде чем добраться до Эпуиена и проникнуться атмосферой патагонской степи.

Бескрайние просторы Патагонии

В Патагонии можно увидеть уникальные пейзажи, бродящих гуанако и фламинго. Дорога в Калафате ведет к национальному парку Лос-Гласьярес, где ледники обрушиваются в воды южного Патагонского ледникового поля.

Здесь можно прокатиться по поверхности ледника Перито-Морено или подняться на гору Фитцрой высотой 3350 метров в Эль-Чальтене.

Не упустите возможность насладиться пешими прогулками по живописным тропам, где в воздухе витает свежесть, а среди горных вершин и лугов обитают кондоры и викуньи. Также стоит посетить пещеру Куэва-де-лас-Манос, где сохранились отпечатки ладоней древних жителей.

На краю света — Огненная Земля

Последний участок маршрута 40 ведёт к Огненной Земле, где можно прогуляться среди пингвинов и насладиться видами ледниковых озёр и прибрежных скал.

Это путешествие завершается в самой южной точке обеих Америк, перед бескрайними просторами Антарктического океана.

Уточнения

Патаго́ния (исп. Patagonia) — географический регион в южной части Южной Америки, расположенный к югу от рек Рио-Колорадо, расположена в Аргентине и Чили, включает горы Анды на западе и юге, а также плато и низкие равнины на востоке, название происходит от слова patagón, использовавшегося Магелланом для описания коренных жителей, которые в представлении его экспедиции были гигантами.



О́гненная Земля́ (исп Tierra del Fuego [ˈtjera ðel ˈfweɣo]) — архипелаг между Атлантическим и Тихим океанами у южной оконечности Южной Америки, в состав которого входит около 40 тысяч островов. Бо́льшая часть островов архипелага принадлежит Чили и входит в область Магальянес .Крупнейшие города Огненной Земли — Пунта-Аренас (Чили) и Ушуая (Аргентина). Последний также является самым южным городом Земли.





Га́учо (исп. gáucho, порт. gaúcho - гау́шу, встречается произношение гау́шо) — социальная, в том числе иногда и субэтническая группа в Аргентине, Уругвае и штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, близкая по духу американским ковбоям, термин "гаучо" — приблизительный эквивалент североамериканского слова "ковбой"; появился он в XVIII веке.

