Когда лучше всего поехать в Копенгаген

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Копенгаген — это город, который покоряет с первого взгляда и вдохновляет на возвращение. Выбор времени для визита зависит от того, что вы хотите увидеть и испытать.

Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Зимой здесь морозно, но не менее атмосферно: улицы сверкают рождественскими огнями, а город погружается в особую атмосферу хюгге.

В зимние месяцы, когда городские музеи и культурные достопримечательности особенно популярны, наблюдается спад туристического потока, что снижает цены в отелях и делает отдых более доступным.

Зато с мая по сентябрь можно наслаждаться солнечными днями, морскими бризами и выпечкой под открытым небом — Копенгаген оживает под тёплыми лучами солнца, и это идеальное время для прогулок.

Лето: фестивали, отдых на пляже и яркие впечатления

Летом Копенгаген сочетает культурные мероприятия с отдыхом на солнце. В июле здесь особенно светло: около 230 солнечных часов в день и комфортная температура 20–25 °C.

Барные зоны выходят на набережную, а в кафе подают свежие летние блюда. Можно посетить Seaside Toldboden на набережной или отдохнуть в пляжном клубе Halvandet на шезлонге с видом на залив.

Осень: уютные вечера и стильные находки

Осень приносит в город спокойствие: прохладные прогулки сменяются уютными вечерами. По мнению эксперта, это идеальное время для визита.

Датчане в тёплых шарфах и пальто катаются на велосипедах, а в музеях проходят выставки мирового уровня. Сезонные распродажи делают шопинг особенно привлекательным, а после прогулок приятно зайти в одно из стильных кафе и согреться чашкой кофе.

Уточнения

Хю́гге (дат. hygge) — понятие, возникшее в скандинавских странах, обозначающее чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворённости. За последние годы хюгге стало определяющей характеристикой датской культуры. В 2017 году датское слово «хюгге» было включено в Оксфордский словарь английского языка.





Копенга́ген (дат. København [kʰøb̥ənˈhaʊ̯ˀn], до 1906 — Kjøbenhavn, на стародатском: Køpmannæhafn — «торговая гавань»; лат. Hafnia) — столица Датского королевства (Дании) и крупнейший город Дании. Располагается на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер, часть города — самопровозглашённый свободный анклав Христиания находится на частичном самоуправлении.



