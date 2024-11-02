Пассажиры, следующие поездами через Курскую область, смогут вернуть билеты без проблем

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

До конца ноября продлено действие изменённой схемы движения поездов, следующих через Курскую область. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Рельсы_в_сторону_Пскова.jpg by Neu-Zwei

Изменения затронут движения поездов №360/359 Адлер — Калининград, №141/142 Москва — Курск и №203/204 Санкт-Петербург — Белгород.

Пассажиры указанных рейсов получат сообщение о решении ФПК и смогут вернуть билеты без дополнительных сборов и доплат.