Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как поддержать иммунитет в межсезонье и не заболеть
Как легко и быстро очистить противень от жира: проверенные советы
Уникальные особенности жуков в исследовании о насекомых
Как далеко уходили доисторические полинезийцы мореплаватели
Цветы на каждый месяц: когда и как сажать для идеального цветника
Пассажиры, следующие поездами через Курскую область, смогут вернуть билеты без проблем
Трения продолжаются: ЕС направит представителей в Китай для разрешения тарифного спора по электромобилям
Турбо-трудоустройство провалилось: программа по интеграции украинцев в Германии оказалась неэффективной
Закуска из печёного перца: любители овощей будут в восторге от этой закуски

Как провести ноябрьские выходные в России: лучшие идеи!

2:34
Туризм

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, представляющий партию "Новые люди", рассказал РИА Новости, что межсезонье — отличное время для отдыха по приемлемым ценам. Популярные направления для осеннего туризма включают Алтай, Урал и Северный Кавказ, где горнолыжные курорты готовятся к зимнему сезону.

Как провести ноябрьские выходные в России: лучшие идеи!
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:81-740_Rusich_violet_New_Year_train_interior.jpg by Пресс-служба Правительства Москвы

"Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, — отметил Тарбаев, — в горах Архыза уже лежит снег, и любители пеших походов активно об этом рассказывают."

Тарбаев также подчеркнул, что ноябрь — идеальный месяц для посещения российских городов. В это время туристам предлагают интересные экскурсионные программы и туры на научные и промышленные объекты, а кафе и рестораны радуют новинками осеннего меню. Он добавил, что в последние годы особую популярность набирает научно-познавательный туризм, где можно узнать о новейших достижениях науки и техники, а также увидеть, как устроено производство изнутри.

"Реестр объектов научно-популярного туризма пополняется, и всё больше уникальных мест привлекает туристов," — отметил Тарбаев.

Для городского отдыха подойдут Москва, Санкт-Петербург, Казань, а также другие города, такие как Рыбинск, Тула, Тверь, Выборг, Ижевск и Томск, которые давно развивают программы выходного дня. Осенью набирает популярность и экотуризм, особенно востребованы направления в Тыве, Якутии, Северной Осетии и Чечне.

Отдельное внимание, по мнению Тарбаева, заслуживает санаторно-курортный отдых. Спрос на оздоровительные процедуры и лечение в санаториях сохраняется круглый год. Кавказские Минеральные Воды традиционно выделяются в этом сегменте, но Тарбаев также советует обратить внимание на санатории Поволжья, где туристы высоко оценивают объекты Башкортостана, Марий Эл, Татарстана и Чувашии.

Глава комитета добавил, что Россия активно развивает свои круглогодичные курорты. В рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" строятся новые объекты, которые в скором времени станут популярными направлениями.

"Первый этап работ уже начался, и, возможно, через пару лет на ноябрьские праздники я смогу советовать отдых в Азово-Черноморском регионе или Приморье," — отметил Тарбаев.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми
Домашние животные
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Интересные факты о домашних питомцах
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Последние материалы
Цветы на каждый месяц: когда и как сажать для идеального цветника
Трения продолжаются: ЕС направит представителей в Китай для разрешения тарифного спора по электромобилям
Пассажиры, следующие поездами через Курскую область, смогут вернуть билеты без проблем
Турбо-трудоустройство провалилось: программа по интеграции украинцев в Германии оказалась неэффективной
Закуска из печёного перца: любители овощей будут в восторге от этой закуски
Реал пожертвовал миллион евро пострадавшим от буйства стихии
Уход за кожей груди: как предотвратить появление растяжек?
Когда лучше выбрать белый хлеб вместо чёрного
Размер не имеет значения: что на самом деле влияет на характер собаки
Почему завтрак с белками и жирами — лучший выбор для утреннего рациона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.