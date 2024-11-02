Как провести ноябрьские выходные в России: лучшие идеи!

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, представляющий партию "Новые люди", рассказал РИА Новости, что межсезонье — отличное время для отдыха по приемлемым ценам. Популярные направления для осеннего туризма включают Алтай, Урал и Северный Кавказ, где горнолыжные курорты готовятся к зимнему сезону.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:81-740_Rusich_violet_New_Year_train_interior.jpg by Пресс-служба Правительства Москвы

"Цены на отдых в межсезонье должны радовать туристов, — отметил Тарбаев, — в горах Архыза уже лежит снег, и любители пеших походов активно об этом рассказывают."

Тарбаев также подчеркнул, что ноябрь — идеальный месяц для посещения российских городов. В это время туристам предлагают интересные экскурсионные программы и туры на научные и промышленные объекты, а кафе и рестораны радуют новинками осеннего меню. Он добавил, что в последние годы особую популярность набирает научно-познавательный туризм, где можно узнать о новейших достижениях науки и техники, а также увидеть, как устроено производство изнутри.

"Реестр объектов научно-популярного туризма пополняется, и всё больше уникальных мест привлекает туристов," — отметил Тарбаев.

Для городского отдыха подойдут Москва, Санкт-Петербург, Казань, а также другие города, такие как Рыбинск, Тула, Тверь, Выборг, Ижевск и Томск, которые давно развивают программы выходного дня. Осенью набирает популярность и экотуризм, особенно востребованы направления в Тыве, Якутии, Северной Осетии и Чечне.

Отдельное внимание, по мнению Тарбаева, заслуживает санаторно-курортный отдых. Спрос на оздоровительные процедуры и лечение в санаториях сохраняется круглый год. Кавказские Минеральные Воды традиционно выделяются в этом сегменте, но Тарбаев также советует обратить внимание на санатории Поволжья, где туристы высоко оценивают объекты Башкортостана, Марий Эл, Татарстана и Чувашии.

Глава комитета добавил, что Россия активно развивает свои круглогодичные курорты. В рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" строятся новые объекты, которые в скором времени станут популярными направлениями.