Музей хип-хопа откроется в Нью-Йорке в 2025 году

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Для поклонников хип-хопа Нью-Йорк — это настоящее паломничество, ведь именно здесь, в Бронксе, полвека назад зародился этот жанр.

Фото: unsplash.com by valor kopeny, PDM

DJ Кул Херк создал нечто большее, чем просто музыку: он запустил культурное движение, вобравшее в себя элементы разных стилей и направлений.

"Хип-хоп — это больше, чем просто музыка, эта культура объединяет, вдохновляет и проникает во все сферы жизни.", — делится Роки Букано, основатель музея хип-хопа, который откроется в Нью-Йорке в 2025 году.

Чтобы погрузиться в атмосферу и почувствовать дух хип-хопа, отправляйтесь в культовые места Нью-Йорка:

Зарядитесь энергией в Boogie Down Grind

Начните день с кофе и лёгкого завтрака под старые хиты в Boogie Down Grind, заведение на Хантс-Пойнт где чувствуется неподдельная любовь к хип-хопу. Здесь можно посмотреть работы местных художников, вдохновлённых музыкой и улицами Нью-Йорка.

Прогуляйтесь по хип-хоп местам

Чтобы лучше узнать историю хип-хопа, отправляйтесь на экскурсию с Hush Tours (с анг. Тайный Тур). Уже 22 года компания организует туры по значимым для хип-хопа районам, таким как Бронкс, Гарлем и Бруклин.

Экскурсоводы, такие как Ральф МакДэниелс режиссёр и диджей, делятся инсайтами и играют популярные треки. Это уникальная возможность услышать о хип-хопе из уст тех, кто стоял у его истоков.

Оцените граффити, запечатлевшие историю

В Бедфорд-Стайвесанте вас ждут знаменитые фрески, посвящённые культовым исполнителям 80х 90х годов.

Если вам не хочется бродить по улицам, отправляйтесь в Музей Бронкса, где представлены граффити, отмеченные яркими событиями и именами.

Обновите свой гардероб в Sammy's и The Bronx Native

Хип-хоп и мода неразрывно связаны: свободные футболки и кроссовки прочно вошли в стиль уличной одежды.

В Sammy's можно найти коллекции известных брендов, а в The Bronx Native — вещи с местной символикой, например футболки I Love BX. (Я люблю Бронкс)

Откройте для себя кухню Бронкса в Beastro

Ужин в Beastro станет приятным завершением дня: здесь подают блюда, вдохновлённые пуэрториканскими и афроамериканскими кулинарными традициями.

Ресторан создаёт атмосферу, в которой хип-хоп чувствуется во всём — от музыки до меню.

Завершите вечер в Barrio BX

Вечером отправляйтесь в лаунж-бар Barrio BX, где вас ждут лучшие хип-хоп-вечеринки.

Клубы теряют популярность, но уютные лаунж-бары, такие как этот пуэрто-риканский ресторан Тони Мартинеса, предлагают атмосферу расслабленного отдыха под музыку известных диджеев, таких как Funkmaster Flex и DJ Lucho.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Нью-Йорк включает пять административных боро: Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд.



Хип-хоп-музыка (англ. hip hop music), также известная как рэп-музыка (англ. rap music) и ранее известная как диско-рэп (англ. disco rap) — музыкальный жанр популярной музыки, развитый в США в 1970-х годах афроамериканцами, латиноамериканцами и американцами стран Карибского бассейна, живущими в бедных районах Бронкса в Нью-Йорке.



Бар (англ bar) лаунж-бар (от англ. lounge - "праздное времяпрепровождение", lounge music - "музыка для холла") — бар с лёгкой фоновой музыкой, отличается повышенной комфортностью.



