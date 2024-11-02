Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные факты об инжире: вы об этом не знали
Термальная вода: плюсы и минусы для вашей кожи
Почему выгоднее требовать ремонт, а не деньги по ОСАГО
Прощайте, ломкие волосы: 7 витаминов, которые изменят твою причёску
Овчарка Тито стала наследницей миллиардного состояния
Риелтор Дягилева назвала пять типичных ошибок, которые допускают при оформлении ипотеки
Когда лучше всего поехать в Копенгаген
Почему звёзды, получая награды, всегда благодарят Бейонсе
Американские экологи выступили против открытия литиевого рудника в Неваде

Музей хип-хопа откроется в Нью-Йорке в 2025 году

3:03
Туризм

Для поклонников хип-хопа Нью-Йорк — это настоящее паломничество, ведь именно здесь, в Бронксе, полвека назад зародился этот жанр.

Музей хип-хопа откроется в Нью-Йорке в 2025 году
Фото: unsplash.com by valor kopeny, PDM

DJ Кул Херк создал нечто большее, чем просто музыку: он запустил культурное движение, вобравшее в себя элементы разных стилей и направлений.

"Хип-хоп — это больше, чем просто музыка, эта культура объединяет, вдохновляет и проникает во все сферы жизни.", — делится Роки Букано, основатель музея хип-хопа, который откроется в Нью-Йорке в 2025 году.

Чтобы погрузиться в атмосферу и почувствовать дух хип-хопа, отправляйтесь в культовые места Нью-Йорка:

Зарядитесь энергией в Boogie Down Grind
Начните день с кофе и лёгкого завтрака под старые хиты в Boogie Down Grind, заведение на Хантс-Пойнт где чувствуется неподдельная любовь к хип-хопу. Здесь можно посмотреть работы местных художников, вдохновлённых музыкой и улицами Нью-Йорка.

Прогуляйтесь по хип-хоп местам
Чтобы лучше узнать историю хип-хопа, отправляйтесь на экскурсию с Hush Tours (с анг. Тайный Тур).            Уже 22 года компания организует туры по значимым для хип-хопа районам, таким как Бронкс, Гарлем и Бруклин.

Экскурсоводы, такие как Ральф МакДэниелс режиссёр и диджей, делятся инсайтами и играют популярные треки. Это уникальная возможность услышать о хип-хопе из уст тех, кто стоял у его истоков.

Оцените граффити, запечатлевшие историю
В Бедфорд-Стайвесанте вас ждут знаменитые фрески, посвящённые культовым исполнителям 80х 90х годов.

Если вам не хочется бродить по улицам, отправляйтесь в Музей Бронкса, где представлены граффити, отмеченные яркими событиями и именами.

Обновите свой гардероб в Sammy's и The Bronx Native
Хип-хоп и мода неразрывно связаны: свободные футболки и кроссовки прочно вошли в стиль уличной одежды.

В Sammy's можно найти коллекции известных брендов, а в The Bronx Native — вещи с местной символикой, например футболки I Love BX. (Я люблю Бронкс)

Откройте для себя кухню Бронкса в Beastro
Ужин в Beastro станет приятным завершением дня: здесь подают блюда, вдохновлённые пуэрториканскими и афроамериканскими кулинарными традициями.

Ресторан создаёт атмосферу, в которой хип-хоп чувствуется во всём — от музыки до меню.

Завершите вечер в Barrio BX
Вечером отправляйтесь в лаунж-бар Barrio BX, где вас ждут лучшие хип-хоп-вечеринки.

Клубы теряют популярность, но уютные лаунж-бары, такие как этот пуэрто-риканский ресторан Тони Мартинеса, предлагают атмосферу расслабленного отдыха под музыку известных диджеев, таких как Funkmaster Flex и DJ Lucho.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Нью-Йорк включает пять административных боро: Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд.  

Хип-хоп-музыка (англ. hip hop music), также известная как рэп-музыка (англ. rap music) и ранее известная как диско-рэп (англ. disco rap) — музыкальный жанр популярной музыки, развитый в США в 1970-х годах афроамериканцами, латиноамериканцами и американцами стран Карибского бассейна, живущими в бедных районах Бронкса в Нью-Йорке.  

Бар (англ bar) лаунж-бар (от англ. lounge - "праздное времяпрепровождение", lounge music - "музыка для холла") — бар с лёгкой фоновой музыкой, отличается повышенной комфортностью.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса
Авто
Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Интересные факты о домашних питомцах
Интересные факты о домашних питомцах
Последние материалы
Экспресс-открытие авто без ключей: спасёт простой шнурок
Почему не появляются кубики на прессе: три причины
Как определили возраст Земли: научное объяснение, которое вас удивит
За деньги — да. Светлана Лобода готова спеть перед россиянами за 15 миллионов рублей
Как сладости разрушают вашу улыбку
Похудение с пользой: топ-6 продуктов для эффективного снижения веса
Пошаговый план для роста мышечной массы
Музей хип-хопа откроется в Нью-Йорке в 2025 году
Секреты древних обрядов: Что нашли археологи в Леванте
Продлеваем жизнь аккумулятору: главные рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.