Краснодарский край самый популярный курорт на Новый год

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество ранних бронирований отелей и других объектов размещения в России на новогодние каникулы увеличилось на 45% по сравнению с прошлым годом. Краснодарский край стал самым популярным направлением для праздничных поездок, составив 17% всех бронирований по стране. Здесь также зафиксирован самый высокий рост ранних бронирований — на 85%.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Памятник_Святой_Екатерине_в_Краснодаре.jpg by Elgato forever

Эксперты "МТС Travel" объяснили эти результаты высоким спросом на внутренние путешествия в новогодний сезон. Путешественники стараются забронировать жилье заранее, чтобы воспользоваться более выгодными тарифами и гарантировать себе место в популярных отелях. В среднем, стоимость проживания в Краснодарском крае на праздники составляет 10,6 тыс. рублей за сутки, что на 7% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте по популярности у самостоятельных туристов находится Москва с долей 16% от всех заказов. Ранние бронирования в столице возросли на 53%. Москва привлекает путешественников обилием праздничных мероприятий, особенно для семей с детьми. Средняя цена за ночь в московских гостиницах на Новый год составляет 7,9 тыс. рублей — на 15% больше, чем год назад.

Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с 10% от общего числа бронирований и ростом раннего спроса на 65%. Средний чек за ночь здесь составляет 6,3 тыс. рублей (+5% за год). Как и Москва, Санкт-Петербург предлагает туристам множество развлечений, включая новогодние мероприятия и посещение культурных достопримечательностей.

Среди регионов с наибольшим ростом бронирований выделяется Московская область (+73%), что связано с растущей популярностью загородных отелей. Повышенный интерес также наблюдается в Калининградской и Ярославской областях (+57% и +56% соответственно).

В целом, средняя цена за ночь на отели и другие типы размещения по стране в новогодние праздники составляет 7,9 тыс. рублей (+9% год к году). Самыми бюджетными регионами для путешествий стали Самарская область (4,3 тыс. рублей за ночь), Ростовская область (4,6 тыс. рублей) и Вологодская область (4,8 тыс. рублей).