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Великому чайному пути быть: Россия, Китай и Монголия объединяются для развития туризма

0:59
Туризм

"Великий чайный путь" возвращается, сообщает Gazeta N1.

Великому чайному пути быть: Россия, Китай и Монголия объединяются для развития туризма
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В Улан-Удэ состоялось восьмое совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии.

Стороны подписали итоговый протокол, включающий разработку единого брендирования маршрута "Великий чайный путь".

Россия, Китай и Монголия сотрудничают в возрождении "Великого чайного пути".

Туризм является важной отраслью экономики Бурятии, доход от которой в 2023 году составил около 3,7 млрд рублей. Обсуждались вопросы работы международных автомобильных пунктов пропуска на границе между странами.

Бурятия заинтересована в развитии авиасообщения и увеличении гидов-переводчиков для туристов. Итоговый протокол включает предложения по созданию турпродукта "Великий чайный путь" для туристов из разных стран.

Уточнения

Монго́лия — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю.

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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