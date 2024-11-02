Великому чайному пути быть: Россия, Китай и Монголия объединяются для развития туризма

"Великий чайный путь" возвращается, сообщает Gazeta N1.
В Улан-Удэ состоялось восьмое совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии.
Стороны подписали итоговый протокол, включающий разработку единого брендирования маршрута "Великий чайный путь".
Россия, Китай и Монголия сотрудничают в возрождении "Великого чайного пути".
Туризм является важной отраслью экономики Бурятии, доход от которой в 2023 году составил около 3,7 млрд рублей. Обсуждались вопросы работы международных автомобильных пунктов пропуска на границе между странами.
Бурятия заинтересована в развитии авиасообщения и увеличении гидов-переводчиков для туристов. Итоговый протокол включает предложения по созданию турпродукта "Великий чайный путь" для туристов из разных стран.
Монго́лия — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю.
Кита́й — государство в Восточной Азии.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.