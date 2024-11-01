Поверхностное дружелюбие и дорогие супы: россиянин рассказал о минусах жизни в США

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник, побывавший в США, поделился, чем Россия, по его мнению, превосходит Америку, сообщает "Лента".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В первую очередь, он отметил открытость русских людей. По его мнению, американцы проявляют только поверхностное дружелюбие.

Также путешественника разочаровала американская еда с вредными добавками и высокая стоимость жилья. Он отметил, что в России доступны вкусные домашние обеды по доступным ценам, а в США покупка дома — это настоящая жизненная миссия для многих.

Ранее блогер уже делился своими впечатлениями о США, рассказывая о том, как некоторые особенности менталитета американцев сводят его с ума.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Дружелюбие — стремление (предрасположенность) к дружбе.

