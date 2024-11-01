Ложная тревога: пассажира самолёта Southwest Airlines заподозрили в торговле детьми

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Джон Керриган, путешествующий с 15-летней дочерью и ее 16-летней подругой, был заподозрен в торговле детьми во время полета на самолете Southwest Airlines, сообщает "Рамблер".

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

Когда Керриган отошел в туалет, стюардесса задала подросткам вопросы о том, все ли у них в порядке и знают ли они Керригана. После приземления на борт поднялась полиция, которая вывела Керригана из самолета на глазах у других пассажиров и допрашивала его около 20 минут.

Хотя Керригана в итоге отпустили без предъявления обвинений, он назвал случившееся унизительным.

Ранее подобный инцидент произошел с темнокожим музыкантом Дэвидом Райаном Харрисом, который летел с сыном, имеющим светлые волосы и кожу.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.



Пассажи́р — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.



