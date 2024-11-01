Казахстан открывает двери для цифровых кочевников: новая виза Neo Nomad для удалённой работы

Казахстан ввел новую визу Neo Nomad, предназначенную для "современных кочевников" — зарубежных туристов, работающих удаленно, сообщает "Рамблер". Эта виза позволит иностранцам находиться в стране до года, сохраняя занятость в зарубежных компаниях.

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Для получения визы Neo Nomad необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода не менее $3 тыс. за пределами Казахстана, а также иметь медицинскую страховку и справку о несудимости.

Виза ориентирована на специалистов из различных сфер, таких как программирование, маркетинг, финансы, консалтинг, дизайн и электронная коммерция.

Ожидается, что экономический эффект от внедрения визового режима превысит 3 млрд тенге ($6,8 млн) ежегодно.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.



Цифровые кочевники — особая социальная категория людей, которая использует цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведёт мобильный образ жизни.



