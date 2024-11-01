Россиянин о переезде в США: три причины, которые заставят задуматься

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник Максим Марин поделился своими впечатлениями о США, назвав три главные причины для переезда в эту страну, сообщает "Лента".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Турист назвал следующие причины:

Высокие зарплаты: преподаватели, к примеру, в американских школах получают значительно больше, чем в России.

Дружелюбные люди: американцы, по мнению Максима, более открыты и доброжелательны, чем россияне.

Высокий уровень медицины и образования: несмотря на высокую стоимость, американская система здравоохранения и образования считается одной из лучших в мире.

Однако блогер подчеркнул, что все эти преимущества доступны не всем, а только тем, кто может себе позволить их оплатить.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Перее́зд — смена места жительства.

