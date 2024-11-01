Россиянин о переезде в США: три причины, которые заставят задуматься

Российский путешественник Максим Марин поделился своими впечатлениями о США, назвав три главные причины для переезда в эту страну, сообщает "Лента".
Турист назвал следующие причины:
Однако блогер подчеркнул, что все эти преимущества доступны не всем, а только тем, кто может себе позволить их оплатить.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Перее́зд — смена места жительства.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.