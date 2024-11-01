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Россиянин о переезде в США: три причины, которые заставят задуматься

0:46
Туризм

Российский путешественник Максим Марин поделился своими впечатлениями о США, назвав три главные причины для переезда в эту страну, сообщает "Лента".

Россиянин о переезде в США: три причины, которые заставят задуматься
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Турист назвал следующие причины:

  • Высокие зарплаты: преподаватели, к примеру, в американских школах получают значительно больше, чем в России.
  • Дружелюбные люди: американцы, по мнению Максима, более открыты и доброжелательны, чем россияне.
  • Высокий уровень медицины и образования: несмотря на высокую стоимость, американская система здравоохранения и образования считается одной из лучших в мире.

Однако блогер подчеркнул, что все эти преимущества доступны не всем, а только тем, кто может себе позволить их оплатить.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Перее́зд — смена места жительства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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