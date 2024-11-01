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Без снежной шапки: гора Фудзи в Японии впервые за 130 лет осталась без снега из-за рекордной жары

Туризм

Гора Фудзи в Японии впервые за 130 лет осталась без снега, сообщает The Guardian. Это произошло из-за рекордно жаркого лета, которое стало самым жарким за всю историю Японии.

Без снежной шапки: гора Фудзи в Японии впервые за 130 лет осталась без снега из-за рекордной жары
Фото: Volcano Koryaksky by kuhnmi, CC BY 2.0

По данным Метеорологического агентства Японии, обычно снежная шапка на горе Фудзи начинает формироваться в начале октября. Но по состоянию на 29 октября на вершине Фудзи всё ещё не было снега. Специалисты метеорологической службы Кофу заявили, что причиной этому стали высокие температуры и дожди.

Как отметил метеоролог Шиничи Янаги, отсутствие снега на Фудзи 29 октября побило предыдущий рекорд, установленный в 1955 и 2016 годах — в эти годы снег выпадал 26 октября. Это самый длительный период отсутствия снежного покрова за более чем сто лет метеонаблюдений.

Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю Японии, это связано с глобальными изменениями климата.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.

Фудзия́ма — действующий стратовулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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