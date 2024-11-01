Эксперты рассказали, в какие города России стоит поехать на ноябрьские праздники

Кольский полуостров

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Ноябрь на Кольском полуострове — это время прихода зимы. В этот период на Крайнем Севере горы и холмы покрываются пушистым снежным одеялом, а океан с силой обрушивает свои волны на скалистые берега. Города и поселения сверкают в ночи под темным полярным небом. Удачливые путешественники могут наблюдать великолепие северного сияния на горизонте.

Карелия

Карелия в ноябре — это не замерзающий водопад, уникальные храмы XVIII-XIX веков, охраняемые UNESCO, и узкие заливы Ладожского озера. Здесь также можно встретить удаленные острова и ощутить дух российской истории: именно в этих местах русские монархи черпали вдохновение и силу. В начале ноября ночью температура обычно не опускается ниже -2 °C, а днём термометр часто показывает около нуля.

Камчатка

Камчатка — это воплощение дикой природы, наполненной незабываемыми красками и впечатлениями. Здесь находятся множество вулканов, выбрасывающих облака газов, а также живописные горные тропы и необычные лунные пейзажи. Трекинг здесь ставит перед вами новые вызовы, а термальные источники наполняют энергией. В ноябре на Камчатке температура ночью редко опускается ниже -7 °C, нет многолюдных туристов, суеты и городского шума, передает RussiaDiscovery.



Кавказ

Когда в ноябре возникает искушение отправиться в путешествие по России, нельзя не подумать о Кавказе. Здесь вас ждут древние средневековые здания, где-то затерянные в горах, многообразие уникальных национальных блюд, радушие местных жителей и яркие, современные кварталы Грозного.