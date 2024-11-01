Российские авиакомпании могут начать летать ещё в два аэропорта Египта

Согласно информации ведомства, на встрече, состоявшейся в Москве, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта Назихом Эльнагарри вопросы развития сотрудничества в сфере гражданской авиации между двумя странами.
Ядров отметил, что существует значительный потенциал для расширения авианаправлений между Россией и Египтом. Он также добавил, что Росавиация намерена обратиться к российским авиакомпаниям и туроператорам с запросами для определения интереса к полетам в те египетские аэропорты, куда пока не совершаются рейсы российскими перевозчиками.
На данный момент из России в Египет доступны 22 маршрутные линии, которые обслуживают 6 российских авиаперевозчиков.
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