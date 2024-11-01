Глава АТОР назвала минимальную стоимость новогоднего отдыха за границей

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самые недорогие новогодние туры для двоих в Турцию, Египет или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выросли в цене на 15% по сравнению с прошлогодними показателями и обойдутся россиянам примерно в 200 тысяч рублей, сообщает Майя Ломидзе, руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На сегодняшний день, если рассматривать наиболее экономичные варианты отдыха на Новый год, то, исключая такие направления, как Таиланд и Хайнань, можно отметить, что поездка в Турцию, Египет или ОАЭ (где время перелета практически одинаковое) на двоих обойдется около 200 тысяч рублей. Это на 15% дороже, чем в прошлом году, отметила Ломидзе.

Кроме того, она добавила, что стоимость зарубежных туров на ноябрьские праздники в среднем снизилась на 15% за год. Так, на 20% дешевле обойдется поездка в Турцию по сравнению с летними ценами.