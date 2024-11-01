Россияне рассказали о любимом спорте во время отпуска

Your browser does not support the audio element. Туризм

Примерно треть населения России участвует в спортивных активностях и путешествиях, причем большинству туристов нравятся пробежки или занятия в зале. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса для планирования поездок OneTwoTrip.

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По результатам исследования оказалось, что спорт является частью жизни 72,8% опрошенных. Тем не менее, только 48,4% продолжают заниматься им во время путешествий. В общем, результаты опроса демонстрируют, что большинство россиян предпочитают проводить время на отдыхе в поездках.

Среди спортивных активностей, занимаемых во время путешествий, наиболее популярен бег — его выбирают 29,3% респондентов. На втором месте находятся занятия в тренажерном зале с показателем 25,9%, а замыкает тройку лидеров плавание — его предпочитают 15,5% туристов, согласно материалам исследования, передает РИА Новости.

В опросе участвовали 2 160 человек. Среди других распространенных видов спорта, которыми занимаются в поездках, аналитики выделили йогу (10,3%), а также теннис и волейбол.