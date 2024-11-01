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Сибирь, Юг и Кавказ лидируют по приросту туристических поездок за 9 месяцев

1:07
Туризм

С января по сентябрь этого года туристы совершили 5,5 миллиона поездок по регионам Сибири, что на 15,3 % превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Сибирь, Юг и Кавказ лидируют по приросту туристических поездок за 9 месяцев
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

На втором месте среди федеральных округов находится исторически популярный для путешественников Юг России. В данном регионе зафиксирован рост числа поездок на 14,8%, в результате чего общее количество туристов составило 12,3 миллиона.

Третью позицию занимает Северный Кавказ, который в последние годы демонстрирует значительное развитие сферы туризма. Здесь число поездок увеличилось на 14,8%, достигнув 2,3 миллиона. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил, что по поручению Президента Владимира Путина планируется упростить визовый режим, сделав его более доступным для иностранных туристов.

Уточнения

Дми́трий Никола́евич Черныше́нко (род. 20 сентября 1968, Саратов, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта с 21 января 2020 года, (и. о. 7—14 мая 2024).

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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