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Средний чек на авиабилеты по России вырос на 15 процентов

Туризм

В течение последнего года наибольшее увеличение средних затрат на внутренние авиаперелеты составило 15%, достигнув 17 136 рублей, как указывает исследование компании Т-Data.

Средний чек на авиабилеты по России вырос на 15 процентов
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

По статистическим данным, стоимость авиабилетов в период с января по сентябрь 2024 года возросла на 22% по сравнению с аналогичным интервалом 2023 года — с 21 002 до 25 587 рублей. Наибольшее повышение цен наблюдается на внутренние перелеты, где стоимость увеличилась на 15% (с 14 857 до 17 135 рублей).

В то же время, международные направления подросли в цене на 8% (с 58 001 до 62 421 рубля), а наименьшее изменение зафиксировано для авиаперелетов в страны СНГ, где рост составил всего 2% (с 27 541 до 28 036 рублей).

Кроме того, стоит отметить, что средний размер рассрочки на внутренние перелеты на 18% превышает стоимость билета, оплаченного единовременно картой, а для направлений в СНГ это значение составляет 9%.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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