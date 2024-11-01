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Стоит ли покупать корейскую водку на женьшене

1:20
Туризм

Побывавший в Северной Корее российский блогер назвал самый дешёвый алкогольный напиток в КНДР. Это местная водка соджу.

Стоит ли покупать корейскую водку на женьшене
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cheers!_(5618584428).jpg by Matt @ PEK

"В ней 37,5 градуса, делают её из риса, распределяют в составе продуктовых пайков в дополнение к зарплате, продают в максимально дешёвой пластиковой таре, — написал он. — Цена 38 рублей за 0,5 литра. В стекле такая же водка стоит дороже".

Во многих туристических местах продают соджу на женьшене. При этом местные жители такой напиток не пьют: дорого и бессмысленно, они называют его продуктом "для приезжих".

"Его стоимость уже заметно выше: от $6 до 12 (от 536 до 1000 рублей), — добавил он. — Российская и псевдороссийская водка стоит от $9,5 до 12,5 — от 900 до 1,2 тысячи рублей".

Путешественник подчеркнул, что виски в КНДР стоит дороже — от 2 до 5 тысяч рублей. Разлитое в России пиво Haineken — $2,2 за бутылку — около 200 рублей. Изготовленное в Германии пиво Franziskaner — $4 или 360 рублей.

 

Уточнения

Со́джу (кор. 소주?, 燒酒?) — традиционный корейский алкогольный напиток.

Женьше́нь (от кит. трад. 人參, упр. 人参, пиньинь rénshēn, палл. жэньшэнь; лат. Pánax) («Корень жизни») — многолетнее травянистое растение, род семейства Аралиевые.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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