Стоимость авиаперелетов внутри страны зашкаливает

3:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из всех направлений для путешествий более всего за последний год увеличился средний чек на внутренние перелёты — на 15%, до 17 136 рублей, говорится в исследовании Т-Data.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus

Средний чек на авиабилеты в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 22% — с 21 002 до 25 587 рублей.

Цены на международные направления подросли на 8% (с 58 001 до 62 421 рубля), меньше всего изменилась стоимость авиаперелётов в СНГ — увеличилась всего на 2% (с 27 541 до 28 036 рублей).

На этом фоне средний чек на авиабилеты, оформленные через сервис Т-Рассрочка, вырос на 20% за рассматриваемый период, до 27 276 рублей. Самый сильный рост также наблюдался на внутренние перелёты — на 16%, до 20 223 рублей.

На 12% вырос средний чек рассрочки на международных направлениях — до 61 155 рублей. А средний чек рассрочки на авиабилеты в СНГ остался почти на том же уровне и составил 30 651 рубль.

На внутренних направлениях средний чек рассрочек на авиабилеты на 18% выше, чем при оплате картой (всей стоимости единым платежом), а на перелёты в страны СНГ — на 9%. Международные рейсы — единственное направление, на котором средний чек транзакций (при оплате стоимости авиабилетов целиком) превышает средний чек оформленных рассрочек на 2% (62 421 против 61 155 рублей).

Турция продолжает оставаться самым популярным направлением для российских туристов как минимум последние три года. Однако постепенно спрос на это направление снижается: за январь-сентябрь 2024 года доля пассажиропотока в Турцию сократилась с 40% до 28% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Реже россияне стали брать и рассрочку при планировании путешествий в Турцию: в 2023–2024 годах доля путешественников с оформленной рассрочкой на билеты в эту страну уменьшилась на 14 процентных пунктов — до 35% от общего числа пассажиров, купивших билеты на международный рейс в рассрочку.

При этом увеличился пассажиропоток по двум другим популярным международным направлениям: в Таиланд — на 2 процентных пункта (до 22%) при оплате авиабилетов целиком и на 3 процентных пункта (20%) при использовании рассрочки. Доля путешественников, выбравших ОАЭ, увеличилась на 4 процентных пункта (до 13%) при оплате картой и на 3 процентных пункта (15%) при оформлении рассрочки.

Самый большой пассажиропоток внутри страны наблюдается в Москву. Доля пассажиропотока при оформлении билетов в столицу в рассрочку осталась на том же уровне (сократилась с 18,5 до 18%).

При планировании поездок в Сочи в 2024 году россияне, наоборот, стали пользоваться рассрочкой чаще. В рассматриваемый период доля пассажиров, покупающих билеты в рассрочку на это направление, увеличилась на 2 процентных пункта — до 22%, отмечается в исследовании.