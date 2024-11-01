С 2025 года в Казани введут туристический налог

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический налог составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Вместе с тем установлен минимальный размер отчислений — сто рублей в сутки, сообщает администрация столицы Татарстана.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kul_Sharif_Mosque,_Kazan_(46957847842).jpg by kuhnmi

От уплаты турналога будут освобождены несовершеннолетние и ряд категорий льготников.

Туристический налог призван заменить курортный сбор, который в настоящее время действует в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Санкт-Петербурге, а также на федеральной территории "Сириус".