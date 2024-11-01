Как изменятся цены на отдых в России в 2025 году

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в России в будущем летнем сезоне подорожает умеренно и будет ниже уровня прошлого года, когда цены на проживание выросли на 15-20%, сообщает эксперт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2025 году прогнозируемый рост цен составит около 12% в Краснодарском крае, 8% в Крыму и 13% в Подмосковье.

При этом дефицитные направления бронируются заранее, и наибольший спрос сейчас наблюдается на Абхазию, речные круизы и Кавказские Минеральные Воды, тогда как Краснодарский край занимает третье место в предпочтениях туристов с долей бронирований

Неожиданное лидерство Абхазии и круизов (почти 30% и 23% бронирований соответственно) объясняется ограниченностью номерного фонда в популярных местах.

В число дефицитных направлений также входят Калининградская область и отчасти Дагестан, что побуждает путешественников планировать поездки заранее, чтобы забронировать подходящие отели и санатории.

Эксперт отметил, что туристы начали бронировать отдых раньше, чем в прошлые годы: санатории на Кавказских Минеральных Водах уже забронированы на осень, что подтверждает растущий интерес к этим направлениям.

Полная оценка цен на лето 2025 года будет представлена позднее, когда станет доступен больший объем продаж.

Уточнения

Брони́рование — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.

