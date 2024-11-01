Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здоровое питание: оладьи на основе овощей
Больше ни одного одуванчика: как сделать так, чтобы волосы всегда выглядели отлично
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Болгарский перец: красный, желтый или оранжевый — что выбрать
Лидеры мультимедиа среди автомобилей: кто удивил водителей
Google выиграла судебное разбирательство, сохранив бренд YouTube Shorts
Мифы и реальность: пугающая переменность звезды Демона
Боковая планка: преимущества и противопоказания
Советы по садоводству: самые распространённые болезни деревьев

Как изменятся цены на отдых в России в 2025 году

1:26
Туризм

Отдых в России в будущем летнем сезоне подорожает умеренно и будет ниже уровня прошлого года, когда цены на проживание выросли на 15-20%, сообщает эксперт.

Как изменятся цены на отдых в России в 2025 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2025 году прогнозируемый рост цен составит около 12% в Краснодарском крае, 8% в Крыму и 13% в Подмосковье.

При этом дефицитные направления бронируются заранее, и наибольший спрос сейчас наблюдается на Абхазию, речные круизы и Кавказские Минеральные Воды, тогда как Краснодарский край занимает третье место в предпочтениях туристов с долей бронирований

Неожиданное лидерство Абхазии и круизов (почти 30% и 23% бронирований соответственно) объясняется ограниченностью номерного фонда в популярных местах.

В число дефицитных направлений также входят Калининградская область и отчасти Дагестан, что побуждает путешественников планировать поездки заранее, чтобы забронировать подходящие отели и санатории.

Эксперт отметил, что туристы начали бронировать отдых раньше, чем в прошлые годы: санатории на Кавказских Минеральных Водах уже забронированы на осень, что подтверждает растущий интерес к этим направлениям.

Полная оценка цен на лето 2025 года будет представлена позднее, когда станет доступен больший объем продаж.

Уточнения

Брони́рование  — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми
Домашние животные
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми Аудио 
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся
Домашние животные
Собаки с характером: породы, которые вам не покорятся Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Мифы и реальность: пугающая переменность звезды Демона
Эксперт по недвижимости рассказала, как выкупить квартиру, находящуюся в ипотеке
Советы по садоводству: самые распространённые болезни деревьев
Боковая планка: преимущества и противопоказания
Стоит ли покупать корейскую водку на женьшене
Хотите, чтобы ваши гигиенические средства оставались чистыми? Храните их правильно
Автозапчасти для иномарок: что изменилось и как выбрать оригинал
Трипс под угрозой: как защитить рассаду от незваного вредителя
Знакомство двух кошек: как облегчить адаптацию
Скрытый океан Миранды: новая надежда на инопланетную жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.