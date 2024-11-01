Столичный отдых: что нужно знать о бронировании на праздники

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В преддверии Дня народного единства Москва оказалась на первом месте по числу бронирований в гостиницах и апартаментах. Спрос на отдых в столице с 1 по 5 ноября вырос на 46% по сравнению с предыдущим годом. В целом по России данный показатель увеличился на 10%, как сообщают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov

Исследование показало, что большинство гостей столицы выбирают бюджетные отели (три звезды и ниже), на которые приходится 49% всех бронирований. 22% предпочитают четырёх- и пятизвёздочные отели, ещё 22% планируют остановиться в апартаментах и гостевых домах. Московские хостелы занимают 7% рынка. Средняя стоимость ночи в Москве на этот период составляет 5,4 тыс. рублей, что на 13% больше, чем в 2023 году (4,8 тыс. рублей).

Кроме того, сами москвичи на праздники предпочитают путешествовать в Санкт-Петербург, а также в Московскую, Ярославскую и Нижегородскую области, и на юг — в Краснодарский край и Калининградскую область.

Ранее, 23 октября, эксперты сервиса Tutu представили список из семи популярных направлений для коротких поездок по России на ноябрьские праздники. Среди них Тульская, Калужская, Калининградская, Вологодская, Ярославская области и Краснодарский край. Эксперты рекомендовали в Краснодаре попробовать местные блюда, погулять вдоль моря и насладиться рассветом в горах.

Уточнения

День наро́дного еди́нства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября начиная с 2005 года.

