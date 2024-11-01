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Наплыв туристов в Сеуле: будут ли новые ограничения эффективными

1:59
Туризм

Сеул — город элегантных небоскрёбов, зелёных парков и оживлённых рынков, привлекающий всё больше туристов со всего мира. Однако стремительный рост турпотока создал нагрузку на жилые районы, вызывая жалобы местных жителей на шум, мусор и нехватку личного пространства.

Наплыв туристов в Сеуле: будут ли новые ограничения эффективными
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, CC BY 2.0

Среди популярных туристических мест — деревня Бакчон Ханок, известная своими извилистыми улочками и традиционными домами "ханок", которые строились ещё во времена династии Чосон (1392-1897).

В прошлом году Бакчон посетили около 6 миллионов человек, при этом численность местных жителей составляет 6100 человек.

Чтобы снизить нагрузку на местных жителей, Южная Корея вводит ограничения в Бакчхоне: с ноября доступ туристов в определённые районы будет ограничен с 17:00 до 10:00, а с марта нарушение комендантского часа будет караться штрафом до 100 000 вон (7 013 рублей).

Комендантский час призван защитить права местных жителей, однако мнения о нововведении разделились. Например, Квон Ён Ду, владелец местного музея, сомневается в необходимости этих мер, считая, что у туристов останется негативное впечатление о Южной Корее.

В то же время за последние 10 лет население Бакчона сократилось на 27,6%, что также стало следствием роста туризма.

Проблема чрезмерного туризма не нова и для других стран. В Испании, в городе Сан-Себастьян, недавно прошли протесты в рамках кампании "Октябрь против туризма", направленные на решение схожих проблем.

В Европе также растёт число законов, ограничивающих действия туристов, — от штрафов за захват шезлонгов до запрета на селфи в определённых местах.

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Столица и крупнейший город — Сеул. Государственный язык — корейский.
 

Коменда́нтский час (запретное время) — запрет на свободное передвижение вне места жительства в определённое время суток лицам, не имеющим соответствующего разрешения, с целью установления и поддержания порядка. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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