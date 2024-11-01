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Райские пляжи Португалии: куда поехать в ноябре за солнцем

1:24
Туризм

Если прохладная погода и короткие дни навевают уныние, возможно, стоит задуматься об отпуске. Тем, кто жаждет солнечного света, Португалия предлагает отличное решение — даже в ноябре здесь температура поднимается до 20 градусов.

Райские пляжи Португалии: куда поехать в ноябре за солнцем
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, CC BY-SA 4.0

Этот потрясающий европейский регион славится своими красивейшими пляжами и живописными виноградниками, а такие места, как Прайя-да-Маринья, Прайя-да-Роша и Прайя-де-Бенажиль, стали настоящими символами Алгарве.

Слово "Praia", что в переводе с португальского означает "пляж", точно описывает эти прибрежные райские уголки с белоснежным песком, величественными скалами и бодрящими коктейлями прямо на побережье.

Кроме того, Алгарве является одним из самых доступных туристических направлений в Европе.

Ранее в этом году почтовое ведомство назвало его самым экономичным местом для отдыха

После насыщенного дня, проведённого на солнце, отдых в местном ресторане на побережье станет отличным завершением дня.

Здесь стоит попробовать такие португальские деликатесы, как сардины на гриле, катаплана — сытное рагу из морепродуктов, и паштейш де ната — восхитительные заварные пирожные.

К десерту хорошо подойдёт освежающий Vinho Verde или красное вино из долины Дору.

 

Уточнения

Алга́рве (порт. Algarve) — экономико-статистический регион в южной Португалии. Включает в себя округ Фару. Административный центр — город Фару, в 1960-х годах Алгарви стал популярен как место отдыха.

Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Столица — Лиссабон. Официальный язык — португальский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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