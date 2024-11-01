Места на Филиппинах, которые заставят вас забыть о реальности

3:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд остаётся лидером среди туристических направлений Юго-Восточной Азии, привлекая путешественников своими островами с активной ночной жизнью и доступными ценами.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Однако в регионе есть менее известные места, где можно насладиться уединённым отдыхом и впечатляющим снорклингом. На Филиппинах, например, в 2023 году побывало 5,45 миллиона туристов — относительно немного для страны, особенно если рассматривать такие оживлённые курорты, как Манила, Боракай, Сиаргао и Палаван.

Бухта Сохотон

На острове Букас-Гранде — это лазурные воды, окружённые зелёными островками и скалистыми утёсами, которые делают это место одним из самых красивых на Филиппинах.

Любители снорклинга могут отправиться в заповедник медуз недалеко от бухты, где, особенно в апреле-июне, можно увидеть огромное количество медуз-горгон.

Это зрелище часто вызывает сначала лёгкий страх, сменяющийся восторгом и умиротворением. За 2500 песо (около 44 долларов) можно заказать экскурсию в бухту Сохотон, чтобы увидеть медуз, прыгнуть с утёсов и исследовать светящуюся пещеру со сталактитами.

Большая лагуна

Большая лагуна, расположенная на острове Минилок недалеко от Эль-Нидо, — это тропический рай с возможностями для снорклинга, каякинга и прогулок на лодке.

Среди коралловых рифов здесь обитает множество видов рыб. Рядом находятся другие впечатляющие места для снорклинга, такие как Малая лагуна, остров Симидзу и пляж Энталула, который многие считают одним из лучших пляжей в мире. Прозрачная голубая вода лагуны создаёт впечатление, будто вы попали в параллельный мир.

Остров Линапакан

Линапакан, скрытая жемчужина на северо-востоке Палавана, предлагает уединение и великолепные условия для снорклинга.

Здесь мало инфраструктуры и нет интернета, что делает Линапакан местом для тех, кто ищет тишину и отдых от цивилизации. Воды вокруг острова поражают

Острова Балабак

На юге Палавана находятся острова Балабак с уникальной природой, бирюзовыми водами и белыми песчаными пляжами.

Здесь не найти роскошных туров и комфортабельных отелей, но можно заказать лодочную экскурсию по островам и увидеть риф Насубата, обитателями которого являются красочные рыбы и морские звёзды. Остров Онок, привлекает туристов морскими черепахами и скатами манта.

Корон

На северо-востоке Палавана находится остров Корон, известный своими лагунами, подходящими для каякинга и снорклинга. Самое популярное место — Твин-Лагуна.

При выборе этих мест учитывалась их красота, аутентичность, популярность и инфраструктура. Такой подход позволил создать универсальный путеводитель для любителей как уединённого отдыха, так и насыщенных приключений.

Уточнения

Сноркелинг (снорклинг) (нем. Schnorchel — дыхательная трубка) — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами, и является популярным развлечением, особенно в тропических широтах и в местах для ныряния с аквалангом — дайвинга.



Респу́блика Филиппи́ны (англ. Republic of the Philippines ) — островное государство в Юго-Восточной Азии. Столица — Манила. Официальные языки — английский и филиппинский (тагальский).

