Немцы не брезгуют секонд-хендом: путешественник о своём наблюдении на блошином рынке в Германии

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник посетил блошиный рынок в Германии и был удивлен его популярностью, сообщает "Лента". Несмотря на то, что на прилавках лежала преимущественно поношенная одежда, рынок был переполнен покупателями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Путешественник отметил, что среди покупателей были и люди, которых сложно назвать бедными.

Он также подчеркнул, что, по его наблюдениям, в Германии действительно не брезгуют одеваться в секонд-хендах, что его удивило.

"Я раньше слышал, что практичные немцы не брезгуют одеваться в секонд-хендах, но не думал, что даже барахолки под открытым небом могут их заинтересовать", — поделился турист.

Ранее этот же блогер уже писал о том, что его раздражает в поведении немцев, например, их жесткость и прямолинейность.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Се́конд-хе́нд — бывшее в употреблении движимое имущество.

