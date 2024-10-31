Немцы не брезгуют секонд-хендом: путешественник о своём наблюдении на блошином рынке в Германии

Российский путешественник посетил блошиный рынок в Германии и был удивлен его популярностью, сообщает "Лента". Несмотря на то, что на прилавках лежала преимущественно поношенная одежда, рынок был переполнен покупателями.
Путешественник отметил, что среди покупателей были и люди, которых сложно назвать бедными.
Он также подчеркнул, что, по его наблюдениям, в Германии действительно не брезгуют одеваться в секонд-хендах, что его удивило.
"Я раньше слышал, что практичные немцы не брезгуют одеваться в секонд-хендах, но не думал, что даже барахолки под открытым небом могут их заинтересовать", — поделился турист.
Ранее этот же блогер уже писал о том, что его раздражает в поведении немцев, например, их жесткость и прямолинейность.
Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
Се́конд-хе́нд — бывшее в употреблении движимое имущество.
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