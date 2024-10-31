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Всё для людей: что удивляет путешественников в Японии

0:43
Туризм

Российские путешественники Виталий Багров и Антон Гилмор поделились своими впечатлениями от поездки в Японию, сообщает "Лента". Их особенно удивил идеальный порядок, царящий в городах, включая чистоту даже в общественных туалетах. 

Всё для людей: что удивляет путешественников в Японии
Фото: flickr.com by Dang Son

Они отметили, что японцы продумали всё для удобства людей: на станциях метро есть пункты обмена валюты, прокат велосипедов, камеры хранения и зарядки для гаджетов. 

По мнению авторов, именно эти детали в сочетании с чистотой и порядком создают чувство комфорта. 

Ранее путешественники уже писали о низких ценах на еду в Токио, сравнивая их с ценами в России и Турции.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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