Всё для людей: что удивляет путешественников в Японии

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские путешественники Виталий Багров и Антон Гилмор поделились своими впечатлениями от поездки в Японию, сообщает "Лента". Их особенно удивил идеальный порядок, царящий в городах, включая чистоту даже в общественных туалетах.

Фото: flickr.com by Dang Son

Они отметили, что японцы продумали всё для удобства людей: на станциях метро есть пункты обмена валюты, прокат велосипедов, камеры хранения и зарядки для гаджетов.

По мнению авторов, именно эти детали в сочетании с чистотой и порядком создают чувство комфорта.

Ранее путешественники уже писали о низких ценах на еду в Токио, сравнивая их с ценами в России и Турции.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.



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