Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выяснили, что изменение климата усилило последствия смертельных катастроф
Спорный шаг: Еврокомиссия может использовать российские активы для покрытия убытков Euroclear
Как приготовить идеальный борщ
Важные нюансы окучивания картофеля, о которых нужно знать
Уход за стопами в осенне-зимний период: правильно обуваем и грамотно ухаживаем
Олимпийской чемпионке закидали автомобиль бутылками с алкоголем
Врач раскрыла, как распознать высокий уровень холестерина по глазам
Лавандовый раф или человек? Кто такой Николай Василенко и почему он стал звездой интернета
Как правильно хранить еду в холодильнике, чтобы она не портилась

Океан объединяет культуры и народы: выставка в честь второй кругосветной экспедиции Клуба 5 Океанов пройдёт в Москве

0:58
Туризм

В ноябре 2024 года во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве пройдет выставка "Океан: МИР без границ", организованная Клубом 5 Океанов, сообщает "Туристер".

Океан объединяет культуры и народы: выставка в честь второй кругосветной экспедиции Клуба 5 Океанов пройдёт в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Dan Kasberger, CC BY-SA 3.0

Экспозиция объединяет работы участников первой кругосветной экспедиции клуба, известных художников и детей с ограниченными возможностями.

Выставка призвана показать, что океан — это не барьер, а средство объединения культур и народов.

В рамках выставки также состоится презентация проекта "Яхтинг без границ", который направлен на доступность парусного спорта для людей с ограниченными возможностями. В экспозиции представлены работы участников первой кругосветной экспедиции Клуба 5 Океанов, особое место на выставке займут работы 17 подопечных Фонда "Жизнь в Движении" — детей с ограниченными физическими возможностями из разных регионов России.

Уточнения

Культу́ра — сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования и обряды, знания и умения, техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации.

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Еда и рецепты
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams
Военные новости
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Собаки с упрямым характером: список пород
Собаки с упрямым характером: список пород
Последние материалы
Уход за стопами в осенне-зимний период: правильно обуваем и грамотно ухаживаем
Олимпийской чемпионке закидали автомобиль бутылками с алкоголем
Врач раскрыла, как распознать высокий уровень холестерина по глазам
Лавандовый раф или человек? Кто такой Николай Василенко и почему он стал звездой интернета
Как правильно хранить еду в холодильнике, чтобы она не портилась
Штампованные или литые: как не ошибиться с выбором дисков на осень и зиму
В Омске разработали уникальный хлеб с фиолетовым оттенком
Как приготовить полезную выпечку без ущерба для вкуса
Собака и её хозяин: что говорит любовь к животным
Бизнес за копейки: интересные идеи от опытного инвестора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.