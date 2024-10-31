Океан объединяет культуры и народы: выставка в честь второй кругосветной экспедиции Клуба 5 Океанов пройдёт в Москве

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ноябре 2024 года во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве пройдет выставка "Океан: МИР без границ", организованная Клубом 5 Океанов, сообщает "Туристер".

Фото: commons.wikimedia.org by Dan Kasberger, CC BY-SA 3.0

Экспозиция объединяет работы участников первой кругосветной экспедиции клуба, известных художников и детей с ограниченными возможностями.

Выставка призвана показать, что океан — это не барьер, а средство объединения культур и народов.

В рамках выставки также состоится презентация проекта "Яхтинг без границ", который направлен на доступность парусного спорта для людей с ограниченными возможностями. В экспозиции представлены работы участников первой кругосветной экспедиции Клуба 5 Океанов, особое место на выставке займут работы 17 подопечных Фонда "Жизнь в Движении" — детей с ограниченными физическими возможностями из разных регионов России.

Уточнения

Культу́ра — сложившиеся у людей ценности, нормы, обычаи, верования и обряды, знания и умения, техника и технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации.



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