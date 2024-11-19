В 2027 году из Ростова-на-Дону начнут курсировать суда в Крым и на Кубань

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В 2027 году жителей и гостей Ростова-на-Дону ждут новые возможности для путешествий по воде! Регулярные рейсы на судах "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" начнут курсировать в Крым и на Кубань, доставляя пассажиров в Керчь, Анапу и Ялту.

Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, CC BY-SA 4.0

О судах "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р"

Эти однопалубные суда на подводных крыльях, вмещающие 45 и 120 человек соответственно, оснащены мощными дизельными двигателями и способны развивать скорость до 65 км/ч.

Преимущества:

Высокая скорость : до 65 км/ч, что позволит быстро добраться до пункта назначения.

: до 65 км/ч, что позволит быстро добраться до пункта назначения. Комфорт : просторные салоны с кондиционерами и удобными креслами.

: просторные салоны с кондиционерами и удобными креслами. Безопасность: современные системы безопасности и опытные экипажи.

Текущее состояние речного сообщения

Напомним, что в настоящее время речное сообщение из Ростова-на-Дону осуществляется только в Азов, Багаевскую и Семикаракорск.

В 2025 году запланирован запуск рейсов "Метеоров" из Таганрога до станицы Романовской и города Калач-на-Дону.

Стоимость билетов и статистика перевозок

Стоимость билетов на новые маршруты пока неизвестна, но уже сейчас можно добраться из Ростова-на-Дону до Семикаракорска на "Метеоре" всего за 900 рублей.

За прошедший сезон с конца марта по конец октября "Валдаи" и "Метеоры" перевезли более 18 000 пассажиров, совершив 1300 рейсов.

Уточнения

Метеор 120Р — сконструированное в ЦКБ по СПК судно на подводных крыльях (СПК) проекта 03580, предназначенное для скоростных пассажирских перевозок по судоходным рекам и водохранилищам класса «О».



