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В 2027 году из Ростова-на-Дону начнут курсировать суда в Крым и на Кубань

1:41
Туризм

В 2027 году жителей и гостей Ростова-на-Дону ждут новые возможности для путешествий по воде! Регулярные рейсы на судах "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" начнут курсировать в Крым и на Кубань, доставляя пассажиров в Керчь, Анапу и Ялту.

В 2027 году из Ростова-на-Дону начнут курсировать суда в Крым и на Кубань
Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, CC BY-SA 4.0

О судах "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р"

Эти однопалубные суда на подводных крыльях, вмещающие 45 и 120 человек соответственно, оснащены мощными дизельными двигателями и способны развивать скорость до 65 км/ч.

Преимущества:

  • Высокая скорость: до 65 км/ч, что позволит быстро добраться до пункта назначения.
  • Комфорт: просторные салоны с кондиционерами и удобными креслами.
  • Безопасность: современные системы безопасности и опытные экипажи.

Текущее состояние речного сообщения

Напомним, что в настоящее время речное сообщение из Ростова-на-Дону осуществляется только в Азов, Багаевскую и Семикаракорск.

В 2025 году запланирован запуск рейсов "Метеоров" из Таганрога до станицы Романовской и города Калач-на-Дону.

Стоимость билетов и статистика перевозок

Стоимость билетов на новые маршруты пока неизвестна, но уже сейчас можно добраться из Ростова-на-Дону до Семикаракорска на "Метеоре" всего за 900 рублей.

За прошедший сезон с конца марта по конец октября "Валдаи" и "Метеоры" перевезли более 18 000 пассажиров, совершив 1300 рейсов.

Уточнения

Метеор 120Р — сконструированное в ЦКБ по СПК судно на подводных крыльях (СПК) проекта 03580, предназначенное для скоростных пассажирских перевозок по судоходным рекам и водохранилищам класса «О».
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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