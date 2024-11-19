В 2027 году из Ростова-на-Дону начнут курсировать суда в Крым и на Кубань

В 2027 году жителей и гостей Ростова-на-Дону ждут новые возможности для путешествий по воде! Регулярные рейсы на судах "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" начнут курсировать в Крым и на Кубань, доставляя пассажиров в Керчь, Анапу и Ялту.
Эти однопалубные суда на подводных крыльях, вмещающие 45 и 120 человек соответственно, оснащены мощными дизельными двигателями и способны развивать скорость до 65 км/ч.
Преимущества:
Напомним, что в настоящее время речное сообщение из Ростова-на-Дону осуществляется только в Азов, Багаевскую и Семикаракорск.
В 2025 году запланирован запуск рейсов "Метеоров" из Таганрога до станицы Романовской и города Калач-на-Дону.
Стоимость билетов на новые маршруты пока неизвестна, но уже сейчас можно добраться из Ростова-на-Дону до Семикаракорска на "Метеоре" всего за 900 рублей.
За прошедший сезон с конца марта по конец октября "Валдаи" и "Метеоры" перевезли более 18 000 пассажиров, совершив 1300 рейсов.
Метеор 120Р — сконструированное в ЦКБ по СПК судно на подводных крыльях (СПК) проекта 03580, предназначенное для скоростных пассажирских перевозок по судоходным рекам и водохранилищам класса «О».
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