Власти Антальи предложили ввести туристический налог

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Антальи выдвинули инициативу о введении туристического налога для отдыхающих в местных отелях. Это предложение поступило от рабочей группы, занимающейся вопросами экономики и туризма, на заседании городского совета.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Стоит отметить, что чиновники не собираются вводить какие-либо новые налоги, а планируют лишь изменить уже существующий. С 2023 года в Турции функционирует налог на проживание, в соответствии с которым отели, пансионаты и гостевые дома обязаны перечислять в государственный бюджет 2% от суммы, потраченной туристом за размещение. Тем не менее, власти Антальи считают, что этот механизм требует доработки.

Причина в том, что в основном бюджет за счет данного налога формируют морские курорты. Когда собираемые с туристов средства перераспределяются между регионами, Анталья получает очень небольшую долю. В частности, предлагается изменить схему, исключив отели из процесса сбора налога. Это означает, что туристы начнут оплачивать налог напрямую, минуя гостиницы.