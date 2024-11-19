Легендарный ледокол "Ленин" снова принимает туристов

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

После продолжительного ремонта, который длился с июня 2024 года, атомный ледокол-музей "Ленин" вновь открылся для туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pokalyaka, CC BY-SA 4.0

Работы по восстановлению включали не только покраску корпуса, но и обновление цистерн, а также доработку бортовой арматуры и прорубной части. Теперь гости снова могут ощутить дух одного из самых знаменитых судов прошлого века.

Историческое значение ледокола



Ледокол "Ленин" — это первый в мире надводный корабль, оборудованный ядерной установкой. Со своим внушительным размером длиной в 134 метра и мощностью 32,4 МВт (44 051 лошадиная сила), это судно в своё время стало символом технологического прорыва.

В 1989 году его вывели из эксплуатации и сделали музеем, закрепив на постоянной стоянке у морского вокзала Мурманска.

Памятник культурного наследия



В 2016 году "Ленин" был внесён в единый государственный реестр памятников культурного наследия федерального значения. Этот статус придаёт значимость каждому новому проекту по его реставрации, включая и нынешние работы, завершённые с некоторой задержкой: судно вернулось на своё место 4 октября, а для туристов стало доступно в конце месяца.

Экскурсии и цены



Музейный маршрут работает со среды по воскресенье, что делает его удобным для большинства туристов.

Стоимость билета — 500 рублей для взрослых и 125 рублей для детей, что позволяет всем желающим прикоснуться к истории. Гостям также предлагается остановиться в близлежащих отелях по цене от 2000 рублей за ночь.

Балет на Северном полюсе



Любители арктических круизов могут оценить еще одну особенность: в этом году путешественница исполнила балет "Лебединое озеро" на льду Северного полюса прямо с борта атомного ледокола "50 лет Победы". Этот момент стал ярким событием сезона и подчеркнул уникальность арктических путешествий.

Уточнения

«Ле́нин» — атомный ледокол первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в Советском Союзе для обслуживания Северного морского пути и обеспечения непрерывной навигации, передан Министерству морского флота СССР 3 декабря 1959 года.



