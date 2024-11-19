Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фониатр Рудин может подать в суд на обматерившего его в эфире Николая Баскова
SiAW. Американский самолёт F-35 получит новую ракету "воздух-земля"
Телеведущий Мацкявичюс высказался о смерти близкого друга Лёвкина: по словам врачей, шансов спасти не было
Фермеры стран Евросоюза планируют инвестировать в российский рынок меха
Певец Сергей Жуков и его жена перестали скрывать лицо младшего сына
Как избавиться от целлюлита без вреда для здоровья
Как сделать картофельные пирожки вкуснее: 4 идеи для начинки
Навоз как причина катастрофы на участке
Идеальный винегрет: хитрости, которые изменят вкус салата

Легендарный ледокол "Ленин" снова принимает туристов

2:14
Туризм

После продолжительного ремонта, который длился с июня 2024 года, атомный ледокол-музей "Ленин" вновь открылся для туристов.

Легендарный ледокол "Ленин" снова принимает туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Pokalyaka, CC BY-SA 4.0

Работы по восстановлению включали не только покраску корпуса, но и обновление цистерн, а также доработку бортовой арматуры и прорубной части. Теперь гости снова могут ощутить дух одного из самых знаменитых судов прошлого века.

Историческое значение ледокола

Ледокол "Ленин" — это первый в мире надводный корабль, оборудованный ядерной установкой. Со своим внушительным размером длиной в 134 метра и мощностью 32,4 МВт (44 051 лошадиная сила), это судно в своё время стало символом технологического прорыва.
В 1989 году его вывели из эксплуатации и сделали музеем, закрепив на постоянной стоянке у морского вокзала Мурманска.

Памятник культурного наследия

В 2016 году "Ленин" был внесён в единый государственный реестр памятников культурного наследия федерального значения. Этот статус придаёт значимость каждому новому проекту по его реставрации, включая и нынешние работы, завершённые с некоторой задержкой: судно вернулось на своё место 4 октября, а для туристов стало доступно в конце месяца.

Экскурсии и цены

Музейный маршрут работает со среды по воскресенье, что делает его удобным для большинства туристов.
Стоимость билета — 500 рублей для взрослых и 125 рублей для детей, что позволяет всем желающим прикоснуться к истории. Гостям также предлагается остановиться в близлежащих отелях по цене от 2000 рублей за ночь.

Балет на Северном полюсе

Любители арктических круизов могут оценить еще одну особенность: в этом году путешественница исполнила балет "Лебединое озеро" на льду Северного полюса прямо с борта атомного ледокола "50 лет Победы". Этот момент стал ярким событием сезона и подчеркнул уникальность арктических путешествий.

Уточнения

«Ле́нин» — атомный ледокол первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в Советском Союзе для обслуживания Северного морского пути и обеспечения непрерывной навигации, передан Министерству морского флота СССР 3 декабря 1959 года.
 

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну
Туризм
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну Аудио 
Почему колоновидные яблони не подходят для дачи
Садоводство, цветоводство
Почему колоновидные яблони не подходят для дачи Аудио 
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне
Садоводство, цветоводство
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
SiAW. Американский самолёт F-35 получит новую ракету "воздух-земля"
Телеведущий Мацкявичюс высказался о смерти близкого друга Лёвкина: по словам врачей, шансов спасти не было
Фермеры стран Евросоюза планируют инвестировать в российский рынок меха
Легендарный ледокол "Ленин" снова принимает туристов
Певец Сергей Жуков и его жена перестали скрывать лицо младшего сына
Как избавиться от целлюлита без вреда для здоровья
Как сделать картофельные пирожки вкуснее: 4 идеи для начинки
Навоз как причина катастрофы на участке
Идеальный винегрет: хитрости, которые изменят вкус салата
Актриса София Каштанова похудела из-за перенесённого заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.