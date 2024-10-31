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Как выбрать лучшее место в самолёте: простые рекомендации

Туризм

Издание Dailymail поделилось интересным лайфхаком о том, как получить больше пространства для ног в самолёте, пользуясь неочевидной особенностью некоторых моделей самолётов. В статье сообщается, что пассажиры, сидящие справа, могут получить немного больше места по сравнению с теми, кто выбрал левую сторону.

Как выбрать лучшее место в самолёте: простые рекомендации
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

Исследование потребительской группы Which? выявило разницу в размерах сидений на примере популярных авиакомпаний Ryanair и easyJet.

Эксперты изучили планировку салона и обнаружили, что некоторые авиаперевозчики убрали передние шкафчики для ручной клади с одной стороны, чтобы добавить дополнительный ряд кресел. Это привело к тому, что сиденья в передней части самолёта не симметричны по размерам: например, места D, E и F справа часто предлагают на 1,2-2,5 см больше пространства для ног, чем места с левой стороны.

Чтобы проверить, есть ли такая особенность в самолёте, туристам предлагают ввести дату вылета и назначения в Google Flights, чтобы узнать тип воздушного судна, и затем найти его схему на сайте AeroLopa, где указываются размеры и особенности расположения мест. В частности, для самолётов Ryanair, в основном Boeing 737, наибольшее пространство для ног доступно на правых местах (D, E и F) с третьего по пятнадцатый ряды. А для easyJet рекомендуется выбирать правые места в рядах с третьего по тринадцатый, где ширина шага кресел больше на 2,5 см. Стоит учесть, что у Wizz Air этот трюк не работает — планировка их самолётов не предполагает увеличенного пространства с правой стороны.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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