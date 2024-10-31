Туристам предлагают проживание в Крыму на Новый год по прошлогодним ценам

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минимальные цены на проживание в малых отелях Крыма на новогодние праздники остались неизменными и составляют от 3,5 тысячи рублей за ночь на двух человек с завтраком. Об этом сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова в беседе с ТАСС.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

По её словам, уровень минимальных цен на номер с завтраком в сезон праздников сохранился по сравнению с прошлым годом, что, по мнению экспертов, поможет сохранить привлекательность региона для российских туристов. Отельеры Крыма ожидают, что стабильная ценовая политика привлечёт больше гостей, несмотря на общий рост стоимости проживания в других регионах России.

Уточнения

Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

