Туристам предлагают проживание в Крыму на Новый год по прошлогодним ценам

Минимальные цены на проживание в малых отелях Крыма на новогодние праздники остались неизменными и составляют от 3,5 тысячи рублей за ночь на двух человек с завтраком. Об этом сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова в беседе с ТАСС.
По её словам, уровень минимальных цен на номер с завтраком в сезон праздников сохранился по сравнению с прошлым годом, что, по мнению экспертов, поможет сохранить привлекательность региона для российских туристов. Отельеры Крыма ожидают, что стабильная ценовая политика привлечёт больше гостей, несмотря на общий рост стоимости проживания в других регионах России.
Крым — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.
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