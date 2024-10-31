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Путешествуйте без переплат: как сократить расходы на отпуск

2:11
Туризм

Эксперт по путешествиям, предлагает несколько простых, но действенных советов, как сократить расходы на отпуск.

Путешествуйте без переплат: как сократить расходы на отпуск
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

В его рекомендациях подчеркивается важность гибкости, планирования и самостоятельного выбора отеля для экономии. Сэкономить можно, заранее планируя поездку и подходя к этому гибко.

"Если просто обратиться к турагенту, велик риск потратить больше на комиссию и услуги, чем при самостоятельном поиске выгодных предложений", — объясняет эксперт.

Полезные советы по экономии

  • Прямое бронирование. Не стоит пользоваться услугами посредников, так как прямое бронирование в отеле может снизить стоимость номера, исключив дополнительные сборы.
  • Выбор времени поездки. Отправляясь в поездку в учебное время или в середине недели, можно значительно сэкономить. Важно учитывать и расположение жилья. Вместо дорогих отелей в центре можно выбрать апартаменты с хорошей транспортной доступностью.
  • Проживание с собственной кухней. Дома и апартаменты с собственной кухней часто оказываются более экономичными, ведь здесь можно самостоятельно готовить и выбирать, где питаться. Этот формат позволяет не только сократить расходы, но и прочувствовать местный колорит, посетив местные рынки и магазины.
  • Лёгкий багаж. Путешествие налегке избавит вас от расходов на багаж. Кларк подчеркивает, что чем меньше багажа, тем меньше дополнительных сборов от авиакомпаний и других перевозчиков.
  • Использование кешбэка. Существует множество сайтов, предоставляющих кешбэк при бронировании авиабилетов, аренде жилья и других услуг. кешбэк можно использовать для возврата части потраченной суммы и дополнительной экономии.
  • Отдых в пределах страны. Хотя поездки за границу заманчивы, отдых в России также может подарить яркие впечатления и сразу исключает расходы на перелет. Вариантов для комфортного отдыха много: отели, дома для отпуска, хостелы и кемпинги.

Уточнения

Кешбэ́к — Происходит от англ. cashback или амер. cash back — возврат наличных, в гостиничном бизнесе термин "кешбэк" применяется для обозначения возврата определённого процента от суммы денежных средств, затраченных на проживание.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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