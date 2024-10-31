Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пугающие адаптации глубоководных существ: исследуем тайны океана
Наталья Подольская раскрыла, как Никита Пресняков спас девятилетнего брата: начал задыхаться
Польза лосося для собак: в каком случае эту рыбу давать нельзя
Как неправильная установка отопителя может привести к возгоранию в авто
Вдова Караченцова рассказала о приставаниях Александра Збруева: не считаю его хорошим человеком
Сода для дачи: как одно средство защищает растения и улучшает урожай
Учёные определили, сколько раз в неделю стоит тренироваться для лучшего результата
В квартире одного из домов Черкесска взорвался газ, разрушена часть кровли
Побеждаем электризацию: раскрываем секреты послушных волос зимой

Южная Колумбия: почему стоит посетить Попаян и его окрестности

2:31
Туризм

Белоснежные стены и узкие мощёные улицы Попаяна выделяются на фоне зеленых холмов долины Пубенса в западной Колумбии.

Южная Колумбия: почему стоит посетить Попаян и его окрестности
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, CC BY-SA 2.0

Этот город, архитектура которого воплощает испанский колониальный стиль, — второй по значимости памятник колониальной архитектуры в Колумбии после Картахены.

Здесь на каждом углу можно увидеть отражение многослойной истории страны.

Гуляя по улицам, посетители могут любоваться великолепными соборами, оценить доиспанское искусство коренных народов и попробовать блюда, вобравшие в себя африканские и андалузские корни.

Этот "белый город" Колумбии демонстрирует богатую и многогранную культуру страны.

Хотя Попаян не так популярен среди туристов, добраться до него легко: сюда ежедневно летают рейсы из международного аэропорта Боготы, а из Кали курсируют автобусы.

Оттуда же можно доехать на ночном автобусе и из "города вечной весны" — Медельина.

Летом особенно приятно путешествовать в южные районы Колумбии, чтобы избежать затяжных дождей, свойственных северу страны.

Город также славится историческими памятниками. Роскошные особняки и посеребренные алтари напоминают о былом богатстве Попаяна, через который проходили торговые пути Испании между Лимой, Кито и Картахеной.

В эпоху конкистадоров его центральная площадь была торговым центром, где продавались не только товары, но и рабы.

Сегодня здесь можно посидеть на ступенях собора XVII века под тенью старинной часовой башни и почувствовать дух истории, который буквально пропитывает улицы города.

Попаян также стал первым колумбийским городом, вошедшим в список ЮНЕСКО как Город гастрономии.

Это звание он получил не благодаря высокой кухне, а из-за бережного отношения местных жителей к традиционным рецептам.

Здесь на улице можно попробовать такие закуски, как тамале и эмпанады с начинкой из картофельного пюре с арахисом и специями, а также карантанас — жареное тесто, похожее на тортильи.

Среди напитков особой популярностью пользуются коктейли с кукурузой, луло и гуанабаной, которые можно попробовать почти на каждом углу.

После знакомства с Попаяном можно отправиться к северу страны, чтобы оценить ещё более богатую архитектуру и культуру Колумбии.

Уточнения

Попая́н (также Попайан или Попайян) — город в Колумбии, центр департамента Каука, как пишет хронист Сьеса де Леон: «Город Попайан основал и заселил капитан Себастьян де Белалькасар во имя императора дона Карлоса, нашего господина, властию аделантадо дона Франсиско Писарро, губернатора всего Перу, для Его Величества, в году 1536 от Р. Х.».
 

Медельи́н (исп. Medellín) — второй по значимости город Колумбии. Столица департамента Антьокия, был основан в 1616 году на берегу реки Порсе как деревня Сан-Лоренцо, с 1675 г. — Вилья-де-Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария-де-Медельин.  город носит прозвища «Город вечной весны», 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Наука и техника
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения Аудио 
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Последние материалы
Путешествуйте без переплат: как сократить расходы на отпуск
В каких блюдах можно использовать солёные огурцы: идеи приготовления
Недосып и кожа: что делает бессонница с вашей внешностью
Каким был последний общий предок людей и обезьян
Поварская тройка: как выбрать идеальные ножи для кухни
Южная Колумбия: почему стоит посетить Попаян и его окрестности
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Марк Тишман готов познакомиться с будущей супругой в соцсетях
Что можно приготовить из стручковой фасоли: идеи блюд
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.