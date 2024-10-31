Южная Колумбия: почему стоит посетить Попаян и его окрестности

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Белоснежные стены и узкие мощёные улицы Попаяна выделяются на фоне зеленых холмов долины Пубенса в западной Колумбии.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, CC BY-SA 2.0

Этот город, архитектура которого воплощает испанский колониальный стиль, — второй по значимости памятник колониальной архитектуры в Колумбии после Картахены.

Здесь на каждом углу можно увидеть отражение многослойной истории страны.

Гуляя по улицам, посетители могут любоваться великолепными соборами, оценить доиспанское искусство коренных народов и попробовать блюда, вобравшие в себя африканские и андалузские корни.

Этот "белый город" Колумбии демонстрирует богатую и многогранную культуру страны.

Хотя Попаян не так популярен среди туристов, добраться до него легко: сюда ежедневно летают рейсы из международного аэропорта Боготы, а из Кали курсируют автобусы.

Оттуда же можно доехать на ночном автобусе и из "города вечной весны" — Медельина.

Летом особенно приятно путешествовать в южные районы Колумбии, чтобы избежать затяжных дождей, свойственных северу страны.

Город также славится историческими памятниками. Роскошные особняки и посеребренные алтари напоминают о былом богатстве Попаяна, через который проходили торговые пути Испании между Лимой, Кито и Картахеной.

В эпоху конкистадоров его центральная площадь была торговым центром, где продавались не только товары, но и рабы.

Сегодня здесь можно посидеть на ступенях собора XVII века под тенью старинной часовой башни и почувствовать дух истории, который буквально пропитывает улицы города.

Попаян также стал первым колумбийским городом, вошедшим в список ЮНЕСКО как Город гастрономии.

Это звание он получил не благодаря высокой кухне, а из-за бережного отношения местных жителей к традиционным рецептам.

Здесь на улице можно попробовать такие закуски, как тамале и эмпанады с начинкой из картофельного пюре с арахисом и специями, а также карантанас — жареное тесто, похожее на тортильи.

Среди напитков особой популярностью пользуются коктейли с кукурузой, луло и гуанабаной, которые можно попробовать почти на каждом углу.

После знакомства с Попаяном можно отправиться к северу страны, чтобы оценить ещё более богатую архитектуру и культуру Колумбии.

Уточнения

Попая́н (также Попайан или Попайян) — город в Колумбии, центр департамента Каука, как пишет хронист Сьеса де Леон: «Город Попайан основал и заселил капитан Себастьян де Белалькасар во имя императора дона Карлоса, нашего господина, властию аделантадо дона Франсиско Писарро, губернатора всего Перу, для Его Величества, в году 1536 от Р. Х.».





Медельи́н (исп. Medellín) — второй по значимости город Колумбии. Столица департамента Антьокия, был основан в 1616 году на берегу реки Порсе как деревня Сан-Лоренцо, с 1675 г. — Вилья-де-Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария-де-Медельин. город носит прозвища «Город вечной весны»,

