Мавританское наследие и дух Испании: что скрывают старинные улицы Ронды

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Очаровательный город Ронда, словно укрытый на высокой скале в солнечной Андалусии, представляет собой уникальное сочетание исторических культур и архитектурных шедевров.

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Этот древний город, расположенный в сотне километров от Малаги, славится своим мавританским наследием, которое начало формироваться с VI века и продолжалось до завоевания Католическими королями в 1485 году.

Ронда делится рекой Гвадалевин на исторический квартал Сьюдад и более современный район Меркадильо. Переправа через реку осуществляется по трём впечатляющим мостам, самым известным из которых является Пуэнте-Нуэво, величественно возвышающийся над ущельем Тахо-де-Ронда на высоте 98 метров.

Пуэнте-Нуэво, построенный в 1793 году, является одной из главных достопримечательностей города. Этот мост с тремя узкими арками и смотровым залом, который раньше был тюрьмой и баром, открывает панорамный вид на скалы и дома, буквально вросшие в склон.

Ронда славится не только своими мостами, но и историческими достопримечательностями, такими как дворец Мондрагон — бывшая резиденция марокканской знати, ныне превращённая в музей.

Его интерьер гармонично сочетает мудехарские и ренессансные элементы, а сады и патио радуют своей красотой.

Восточнее расположены знаменитые Арабские бани XIII века — хорошо сохранившийся образец арабской архитектуры. Их освещают уникальные звездчатые люки, которые создают атмосферу загадочности и подчеркивают элегантность кирпичных арок и сводчатых потолков.

Любители истории и корриды найдут здесь ещё одну жемчужину — арену для боя быков Пласа-де-Торос, построенную в 1785 году.

Это место вдохновляло таких писателей, как Эрнест Хемингуэй, и сегодня является музеем, посвящённым искусству корриды, коневодству и оружейному делу.

Для отдыха под сенью деревьев можно посетить парк Аламеда-дель-Тахо, где пять тенистых аллей ведут к балкону с захватывающим видом на окрестности.

Отсюда путешествие по Андалусии можно продолжить, наслаждаясь известными на весь мир пейзажами и культурой региона.

Уточнения

Андалу́зия (исп. Andalucía, лат. Vandalitia) — автономное сообщество Испании, состоящее из восьми провинций: Альмерии, Кадиса, Кордовы, Гранады, Уэльвы, Хаэна, Малаги и Севильи, название исторической области происходит от арабского Аль-Андалус (так с 711 по 1492 год мусульманами назывался весь Иберийский полуостров, за исключением Астурии).



Пуэ́нте-Нуэ́во (исп Puente Nuevo — «Новый мост») — мост XVIII века высотой 98 м через реку Гуадалевин в городе Ронде в андалусской провинции Малага. Мост был построен по проекту испанского архитектора Мартина де Альдеуэлы, который также спроектировал арену для боя быков в Ронде.

