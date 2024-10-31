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Апельсиновый сад и панорамы Рима: почему стоит посетить Джардино-дельи-Аранчи

2:43
Туризм

В Риме невозможно пройти даже нескольких шагов, чтобы не наткнуться на исторические или захватывающие дух достопримечательности.

Апельсиновый сад и панорамы Рима: почему стоит посетить Джардино-дельи-Аранчи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Город богат знаменитостями, такими как Колизей, Римский форум и Ватикан. Однако менее известные, но не менее впечатляющие места, как Аппиева дорога или Музей душ усопших в Чистилище, часто остаются в тени.

Одно из таких тихих и романтичных мест — сад Джардино-дельи-Аранчи, откуда открывается великолепный вид на Рим. Название переводится как "Оранжевый сад" из-за множества цитрусовых деревьев, обрамляющих это пространство на Авентинском холме, недалеко от Колизея и Большого цирка.

Здесь, на фоне закатного света, можно увидеть панораму Тибра и базилики Святого Петра.

Сад имеет долгую историю: уже в X веке здесь существовало поселение, но в современном виде парк был спроектирован итальянским архитектором Рафаэлем де Вико в 1932 году.

Он также известен как парк Савелли в честь семьи Савелли, некогда построившей крепость рядом с базиликой Санта-Сабина. Здесь можно прогуляться вдоль сохранившихся стен крепости, устроить пикник и насладиться тишиной в окружении природы и истории.

С Джардино-дельи-Аранчи связано множество историй и легенд, включая предание о святом Доминике, проповедовавшем здесь у апельсинового дерева. Аллея деревьев в центре парка посажена в его честь, и это дерево можно увидеть из окна базилики.

Сад расположен в 15 минутах ходьбы от станции метро Circus Maximus и открыт круглый год, хотя часы работы зависят от сезона. Прогуливаясь по аллее, можно дойти до смотровой площадки, откуда открывается великолепный вид на купол собора Святого Петра, постепенно исчезающий в далекой перспективе.

Когда-то это место было садом для монахов Доминиканского ордена, и хотя сейчас фрукты собирать запрещено, тишина и спокойствие сада доступны каждому. Римляне часто приходят сюда с пикниками, чтобы провести время среди апельсиновых деревьев.

Джардино-дельи-Аранчи — идеальное место, чтобы насладиться закатом, столь же захватывающим, как и городской ритм вокруг. Здесь можно ощутить, как Рим живет и дышит.

Стоит также заглянуть в знаменитый Большой цирк и Бокка делла Верита (Уста правды), которое знакомо многим по фильму "Римские каникулы". Джардино-дельи-Аранчи — также одно из самых романтичных мест для предложения.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.
 

Доминика́нцы Доминиканский орден, Орден братьев-проповедников (Ordo fratrum praedicatorum, O.P.) — католический монашеский орден, основанный испанским монахом святым Домиником.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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