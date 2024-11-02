Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канье Уэст потратил миллиард долларов на съёмки фильма о самом себе
Уход за газоном осенью: что важно сделать до наступления холодов
Как сохранить каллы зимой: советы цветоводов
Свыше 370 тысяч гостей с начала 2024 года посетили Приморье
Для тусклой и жирной кожи с акне: маска с лимонным соком и куркумой
В Екатеринбурге задержан водитель с 200 штрафами: итог — долг на 160 тысяч рублей
Вместе к победе: как семья и тренер вдохновляют спортсменов
Музыкальное разнообразие: как современные исполнители обогащают нашу лексику
Миллионы за красные дорожки: сколько российские звёзды зарабатывают на пиаре

Не попадайтесь на удочку: раскрываем хитрости мошенников в путешествии

3:59
Туризм

Путешествия — это прекрасная возможность познакомиться с новыми культурами и получить незабываемые впечатления. Однако, к сожалению, не все путешественники могут насладиться поездкой в полной мере, так как становятся жертвами мошенников. В этой статье мы расскажем о самых распространённых хитростях мошенников, чтобы вы могли избежать неприятностей и сохранить себе деньги и нервы.

Не попадайтесь на удочку: раскрываем хитрости мошенников в путешествии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Типичные схемы мошенничества

1. Обмен валюты

  • Нечестные обменные пункты. Будьте внимательны при выборе обменного пункта. Не спешите менять деньги на улице у "частников" или в местах с сомнительной репутацией.
  • Неправильный курс. Мошенники могут манипулировать курсом обмена, завышая его для туристов.
  • Подмена валюты. Не оставляйте свои деньги без присмотра. Мошенники могут подменить ваши купюры на фальшивые.

2. Такси

  • Завышенные цены. Не доверяйте таксистам, которые предлагают вам поездку по завышенной цене.
  • "Договорные" цены. Мошенники могут договориться с отелями о "договорных" ценах на такси, которые будут намного выше стандартных.
  • Изменение маршрута. Некоторые таксисты могут специально ехать в обход, увеличивая стоимость поездки.

3. Продавцы сувениров и "уличная еда"

  • "Уличная еда". Будьте осторожны с едой, которую вы покупаете на улице. Проверьте, как она хранится и приготовлена.
  • "Бесплатный" сувенир. Никогда не соглашайтесь на "бесплатный" сувенир, так как вас могут попросить заплатить за него позже.
  • Поддельный товар. Мошенники могут продавать подделки или товары низкого качества по завышенной цене.

4. Карманные кражи

  • "Активные" карманники. Будьте особенно внимательны в местах скопления людей, таких как вокзалы, рынки, музеи.
  • "Сбивающие" карманники. Мошенники могут нарочно столкнуться с вами, чтобы отвлечь ваше внимание и украсть ваши вещи.

5. Мошенничество с картами

"Скимминг". Мошенники могут установить устройства для считывания информации с вашей банковской карты на банкоматах или платежных терминалах.

Как обезопасить себя в путешествии

  1. Планируйте маршрут заранее. Узнайте, как добраться до места назначения, где находятся достопримечательности, магазины и другие важные точки.
  2. Изучите местные обычаи. Ознакомьтесь с правилами поведения и общения в стране, которую вы посещаете.
  3. Не носите с собой много наличных. Используйте банковские карты для оплаты.
  4. Будьте внимательны. Не оставляйте свои вещи без присмотра и не доверяйте незнакомцам.
  5. Не показывайте деньги на людях. Не демонстрируйте, что у вас много денег.
  6. Не храните все деньги в одном месте. Разделите деньги на несколько частей и храните их в разных местах.
  7. Убедитесь, что ваши документы в безопасности. Храните паспорт, билеты и другие важные документы в безопасном месте.
  8. Не бойтесь отказать. Если вам что-то кажется подозрительным, не бойтесь отказаться от предложения.

Если вы стали жертвой мошенничества

  1. Сообщите о случившемся. Обратитесь в полицию, в посольство или консульство вашей страны.
  2. Сохраните доказательства. Сфотографируйте или запишите информацию о мошенниках, если это возможно.
  3. Позвоните в банк. Заблокируйте свою банковскую карту, если ее украли или вы подозреваете, что ее могли использовать мошенники.

Бдительность — это лучший способ избежать неприятностей. Будьте осторожны, не доверяйте незнакомцам, и тогда ваше путешествие будет безопасным и приятным.

Уточнения

Посо́льство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.
 

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Азербайджан не согласовал поставки газа в Европу через ГТС Украины. Это плохая новость для ЕС Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Последние материалы
Не попадайтесь на удочку: раскрываем хитрости мошенников в путешествии
Вместе к победе: как семья и тренер вдохновляют спортсменов
Музыкальное разнообразие: как современные исполнители обогащают нашу лексику
Миллионы за красные дорожки: сколько российские звёзды зарабатывают на пиаре
Спрос на мясо птицы в США растёт: экономический спад вынуждает американских покупателей чаще ходить по продуктовым магазинам
Сербский актёр Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским
Прогулки для здоровья: как пешая ходьба помогает сердцу и фигуре
Какие авто на вторичном рынке сохраняют ресурс после 370 тыс. км
В Уфе оштрафовали мужчин, раздававших цветы из бассейна в кузове пикапа
Почему осенью стоит есть тыкву и кому она вредна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.