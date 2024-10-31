Пять направлений для туристических поездок осенью по мнению экспертов МТС Travel

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Пять направлений для туристических поездок осенью по мнению экспертов МТС Travel.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RU_Lake_Baikal_Olkhon_Cape_Khoboy_0003.jpg by Alexander Klink

Дагестан

Средние дневные температуры от +10 до +15 градусов, случаются непродолжительные дожди.

В Дербентe находится древнейшая в России мечеть, возрастом 1 200 лет, и цитадель Нарын-Кала, которая на пару столетий старше. Со знаменитого Хрустального моста можно рассмотреть археологическую находку — старинный водопровод.

Перелёт до Махачкалы и обратно от 10 тыс. рублей, проживание в Дербенте — от 1 700 за ночь на двоих.

Адыгея

Плато Лаго-Наки, воды Хаджохской теснины, водопады Руфабго и множество термальных источников, в которых можно купаться — например, в посёлках Гузерипль и Каменномостский, а также в станице Даховской.

Ближайший аэропорт — в Адлере. Билеты из Москвы и обратно от 8 500 рублей с человека, билеты на поезд "Ласточка" в оба конца — от 2 тысяч рублей. Проживание можно найти по цене от 1 500 рублей за ночь.

Карелия

Самые красивые места: горный парк Рускеала с грандиозным мраморным каньоном, этнопарк Сампо с галереей скульптур под открытым небом, нацпарк Паанаярви с живописными озёрами и скалами, белоснежный водопад Кивач и каскады Ахвенкоски, затопленный вулкан Гирвас.

Жильё в окрестностях от 1 600 рублей за ночь. Билеты на рейс Москва — Петрозаводск — Москва будут стоить от 14 тысяч рублей с человека.

Байкал

Музей Байкала и нерпинарий, пешком или на канатной дороге подняться к Камню Черского. При отменной погоде можно прокатиться вдоль озера по Кругобайкальской железной дороге. Туры в ноябре проходят по выходным. Водные и конные прогулки, короткие походы на Олху и Сухое озеро и охота, например, на рысь. В окрестностях Байкала есть термальные источники: в Змеиной бухте и Аршане купаются круглый год.

Авиабилеты из столицы до Иркутска или Улан-Удэ и обратно от 14 тысяч и от 18 тысяч рублей с человека соответственно, гостиница — от 2 100 рублей за ночь.

Пушкинские Горы в Псковской области

Посетить домик поэта в Михайловском и Святогорский Свято-Успенский монастырь, куда Александр Сергеевич отправлялся как паломник, посидеть на скамье Онегина в Тригорском, побывать в усадьбе "Петровское" с ухоженным парком и красивым видом на озеро.

Проживание (одна ночь) в гостинице от 5 тысяч рублей.

В топ регионов для гастротуризма вошли Камчатка, Татарстан, Русский Север, Карелия, Алтай, Бурятия, Приморский и Краснодарский края, Калининградская область.

Уточнения



Нары́н-кала́ — дагестанская цитадель, часть Дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Лаго-На́ки (Лагона́ки; адыг. Лэгъо-Накъ) — плато на Западном Кавказе на высоте до 2 200 метров (средняя высота около 2 000 метров), известное альпийскими лугами.



Олха́ — деревня в Шелеховском районе Иркутской области.



Рускеа́льские водопа́ды — четыре равнинных водопада в Сортавальском районе Карелии рядом с посёлком Рускеала на реке Тохмайоки.



Рускеа́ла (фин. Ruskeala: бурый, коричневый) горный парк «Рускеала» — туристический комплекс, основным объектом которого является затопленный мраморный карьер, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия рядом с посёлком Рускеала.



Святогорский Свято-Успенский монастырь — православный мужской монастырь Великолукской епархии Русской православной церкви. Находится в посёлке городского типа Пушкинские Горы Псковской области.



Гастрономи́ческий тури́зм — вид туризма, основная цель которого знакомство с той или иной страной через призму национальной гастрономии.





Триго́рское — музей-усадьба друзей А. С. Пушкина помещиков Осиповых-Вульф находится на территории Пушкинского заповедника в Пушкиногорском районе Псковской области, на берегу реки Сороть в километре от деревни Шаробыки.

