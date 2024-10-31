Минск на Новый год: секреты бюджетных поездок

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

На новогодние каникулы с 30 декабря по 10 января стоимость авиабилетов значительно возросла, как сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Купибилет».

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_River_Svislach_in_Minsk,_Belarus.jpg by Vadim Sazanovich

Наиболее заметное подорожание произошло на маршрутах в Турцию: цены выросли на 17% по сравнению с предыдущим сезоном. Как отметила Екатерина Долгих, директор по маркетингу «Купибилет», билет в обе стороны в это направление обойдется примерно в 68 тысяч рублей на человека. Поездка в Таиланд подорожала на 8%, и билет туда и обратно теперь стоит около 72 тысяч рублей.

Популярные направления в этом году включают Пхукет, Бангкок и Стамбул, тогда как ранее россияне также выбирали Ташкент и Ереван.

В начале октября сервис OneTwoTrip представил список городов, где можно провести новогодние праздники с минимальными затратами. Среди них: Псков, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Киров, Набережные Челны, Самара, Петрозаводск и Саратов.

Бюджетные авиабилеты из Москвы в новогодние каникулы можно найти в Минск: перелёт в одну сторону стоит около 5 тысяч рублей, а проживание — примерно 7 тысяч рублей за ночь.