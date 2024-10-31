Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи обнаружили "родственника" скорпионов и пауков возрастом 450 миллионов лет.
Осторожно: как обманывают покупателей электромобилей в России
Как выжать из лимона как можно больше сока?
Пять направлений для туристических поездок осенью по мнению экспертов МТС Travel
Маска для лица с какао: натуральный способ сделать кожу сияющей
VW сокращает расходы и оптимизирует производство: концерн ищет выход из кризиса
Реабилитолог рассказал о пользе йоги для здоровья
Консервация дачи к зиме: специалисты возьмут на себя ваши хлопоты
Урчание в животе: нормальный процесс или сигнал проблемы

Минск на Новый год: секреты бюджетных поездок

1:24
Туризм

На новогодние каникулы с 30 декабря по 10 января стоимость авиабилетов значительно возросла, как сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Купибилет». 

Минск на Новый год: секреты бюджетных поездок
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_River_Svislach_in_Minsk,_Belarus.jpg by Vadim Sazanovich

Наиболее заметное подорожание произошло на маршрутах в Турцию: цены выросли на 17% по сравнению с предыдущим сезоном. Как отметила Екатерина Долгих, директор по маркетингу «Купибилет», билет в обе стороны в это направление обойдется примерно в 68 тысяч рублей на человека. Поездка в Таиланд подорожала на 8%, и билет туда и обратно теперь стоит около 72 тысяч рублей.

Популярные направления в этом году включают Пхукет, Бангкок и Стамбул, тогда как ранее россияне также выбирали Ташкент и Ереван. 

В начале октября сервис OneTwoTrip представил список городов, где можно провести новогодние праздники с минимальными затратами. Среди них: Псков, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Киров, Набережные Челны, Самара, Петрозаводск и Саратов.

Бюджетные авиабилеты из Москвы в новогодние каникулы можно найти в Минск: перелёт в одну сторону стоит около 5 тысяч рублей, а проживание — примерно 7 тысяч рублей за ночь.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Экономика и бизнес
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра Аудио 
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
Экономика и бизнес
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку" Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Последние материалы
Осторожно: как обманывают покупателей электромобилей в России
Как выжать из лимона как можно больше сока?
Пять направлений для туристических поездок осенью по мнению экспертов МТС Travel
Маска для лица с какао: натуральный способ сделать кожу сияющей
VW сокращает расходы и оптимизирует производство: концерн ищет выход из кризиса
Реабилитолог рассказал о пользе йоги для здоровья
Консервация дачи к зиме: специалисты возьмут на себя ваши хлопоты
Урчание в животе: нормальный процесс или сигнал проблемы
Репа на нашей кухне: почему стоит вернуться к традициям
Опасные соседи: деревья, которые притягивают молнии к вашему участку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.