Минск на Новый год: секреты бюджетных поездок

На новогодние каникулы с 30 декабря по 10 января стоимость авиабилетов значительно возросла, как сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Купибилет».
Наиболее заметное подорожание произошло на маршрутах в Турцию: цены выросли на 17% по сравнению с предыдущим сезоном. Как отметила Екатерина Долгих, директор по маркетингу «Купибилет», билет в обе стороны в это направление обойдется примерно в 68 тысяч рублей на человека. Поездка в Таиланд подорожала на 8%, и билет туда и обратно теперь стоит около 72 тысяч рублей.
Популярные направления в этом году включают Пхукет, Бангкок и Стамбул, тогда как ранее россияне также выбирали Ташкент и Ереван.
В начале октября сервис OneTwoTrip представил список городов, где можно провести новогодние праздники с минимальными затратами. Среди них: Псков, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Киров, Набережные Челны, Самара, Петрозаводск и Саратов.
Бюджетные авиабилеты из Москвы в новогодние каникулы можно найти в Минск: перелёт в одну сторону стоит около 5 тысяч рублей, а проживание — примерно 7 тысяч рублей за ночь.
Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.