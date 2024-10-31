Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега
Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке
Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода
Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей
Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду
Избавьтесь от отёков лица: четыре простых метода, которые помогут вам выглядеть лучше
Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону
Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"
Кипр, Дубай и Кейптаун: самые дорогие поездки октября

Экий он, экотуризм!

2:33
Туризм

У россиян набирает обороты экотуризм - сочетание экзотики и маломальского уюта. Провести ночь в деревенской избе может доходить до 60 тысяч рублей. Аренда домика на 20 гостей - до 135 тысяч рублей.

Экий он, экотуризм!
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shkiparev_house_1.JPG by Ivan Marchuk

Почти как у Пушкина: "Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок; Там друг невинных наслаждений Благословить бы небо мог. Господский дом уединённый, Горой от ветров ограждённый, Стоял над речкою. Вдали Пред ним пестрели и цвели Луга и нивы золотые, Мелькали сёлы; здесь и там Стада бродили по лугам".

«Усадьба дикого барина» в Плёсе предлагает расслабиться от 24 тысяч в сутки. За эту цену можно снять малую избу с кроватями, столовой и санузлом на 4 человек. Кроме завтрака, туристы могут рассчитывать на пешую прогулку или экскурсию с гидом «Потаённой России», посетить мастер-класс на выбор (пейзажная живопись, сенокос, копчение рыбы), посидеть у костра, полюбоваться звёздным небом и закатом с горы Левитана или с Соборной горы.

Пребывание в избе в «Удивительной деревне Мандроги» в Ленинградской области, согласно прейскуранту, обходится за 30,5 тысячи рублей в сутки. Усадьба для восьми человек - 90 тысяч рублей.

Бюджетные варианты предлагают в «Мариинских избах» в Свердловской области: переночевать на «постоялом дворе» можно от тысячи рублей за койко-место. А вот за всего лишь сутки в коттедже («Лесной дом») предлагают раскошелиться. Ценник доходит до ста тысяч рублей.

Желающие могут посетить разнообразные мастер-классы, а поклонникам активного отдыха и экстрима доступны сапсёрфинг, поездки на велосипеде, поход с металлоискателем и автотур на внедорожнике.

Так как народ всегда собирается хороший и все мероприятия проходят строго без алкоголя, то людей мы перемешиваем. Поэтому в избе могут остановиться как абсолютно не знакомые друг другу туристы, так и одна большая компания

Эксперты отмечают два минуса такого отдыха: как правило отсутствие питания, что предполагает дополнительные расходы (да к тому же в медвежьем углу, что не так уж и просто) плюс к заплаченным 30 тысячам за ночь в избушке на курьих ножках. 

Уточнения

Сапсёрфинг (он же сапбординг, от англ. SUP - standup paddle — стоя на доске с веслом; от гавайск. hoe he’e nalu — гребля по волнам) — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

Исаа́к Ильи́ч Левита́н (18 [30] августа 1860 или 3 [15] октября 1860, Кибартай, Царство Польское или Кедайняй, Ковенская губерния — 22 июля [4 августа] 1900, Москва) — русский живописец и рисовальщик еврейского происхождения, один из самых знаменитых пейзажистов пореформенной эпохи. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams
Военные новости
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams Аудио 
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку"
Экономика и бизнес
Merkur: западные компании угодили в России в "ловушку" Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле
Египетская царица или греческая правительница: кем была Клеопатра на самом деле
Последние материалы
Опасная осень для водителей: летняя резина против дождя и снега
Как правильно подготовить теплицу к зиме: советы по осенней обработке
Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода
Как сделать кухню безопасной для детей: полезные советы для родителей
Не только из картошки: готовим вкусное и полезное гороховое пюре как в детском саду
Избавьтесь от отёков лица: четыре простых метода, которые помогут вам выглядеть лучше
Евросоюз должен быть готов к худшему: Ниинистё предлагает увеличить расходы на оборону
Названа причина, по которой Дзюба не сможет принять участие в матче против "Крыльев Советов"
Кипр, Дубай и Кейптаун: самые дорогие поездки октября
Вкусная зелень: крыжовник Малахит, который покоряет садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.