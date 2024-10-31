Экий он, экотуризм!

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

У россиян набирает обороты экотуризм - сочетание экзотики и маломальского уюта. Провести ночь в деревенской избе может доходить до 60 тысяч рублей. Аренда домика на 20 гостей - до 135 тысяч рублей.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shkiparev_house_1.JPG by Ivan Marchuk

Почти как у Пушкина: "Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок; Там друг невинных наслаждений Благословить бы небо мог. Господский дом уединённый, Горой от ветров ограждённый, Стоял над речкою. Вдали Пред ним пестрели и цвели Луга и нивы золотые, Мелькали сёлы; здесь и там Стада бродили по лугам".

«Усадьба дикого барина» в Плёсе предлагает расслабиться от 24 тысяч в сутки. За эту цену можно снять малую избу с кроватями, столовой и санузлом на 4 человек. Кроме завтрака, туристы могут рассчитывать на пешую прогулку или экскурсию с гидом «Потаённой России», посетить мастер-класс на выбор (пейзажная живопись, сенокос, копчение рыбы), посидеть у костра, полюбоваться звёздным небом и закатом с горы Левитана или с Соборной горы.

Пребывание в избе в «Удивительной деревне Мандроги» в Ленинградской области, согласно прейскуранту, обходится за 30,5 тысячи рублей в сутки. Усадьба для восьми человек - 90 тысяч рублей.

Бюджетные варианты предлагают в «Мариинских избах» в Свердловской области: переночевать на «постоялом дворе» можно от тысячи рублей за койко-место. А вот за всего лишь сутки в коттедже («Лесной дом») предлагают раскошелиться. Ценник доходит до ста тысяч рублей.

Желающие могут посетить разнообразные мастер-классы, а поклонникам активного отдыха и экстрима доступны сапсёрфинг, поездки на велосипеде, поход с металлоискателем и автотур на внедорожнике.

Так как народ всегда собирается хороший и все мероприятия проходят строго без алкоголя, то людей мы перемешиваем. Поэтому в избе могут остановиться как абсолютно не знакомые друг другу туристы, так и одна большая компания

Эксперты отмечают два минуса такого отдыха: как правило отсутствие питания, что предполагает дополнительные расходы (да к тому же в медвежьем углу, что не так уж и просто) плюс к заплаченным 30 тысячам за ночь в избушке на курьих ножках.

Уточнения

Сапсёрфинг (он же сапбординг, от англ. SUP - standup paddle — стоя на доске с веслом; от гавайск. hoe he’e nalu — гребля по волнам) — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

